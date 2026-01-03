Gelencsér Tímea lerántotta a leplet az esküvőjéről

Gelencsér Tímea nem siet az esküvőjével, pedig a lánykérés már egy éve megtörtént. Az Exatlon sztárja és párja, Simon Mátyás egy romantikus arubai nyaraláson jegyezték el egymást 2025 februárjában, flamingók között, egy igazán különleges pillanatban – írja a Bors.

Gelencsér Tímea elárulta, nem siet az esküvővel

Fotó: Markovics Gábor

A modell elárulta, hogy bár sokan tartják magukat ahhoz a babonához, miszerint az eljegyzés után egy éven belül meg kell tartani az esküvőt, ők ezt nem veszik túl komolyan. Gelencsér Tímea szerint sokkal fontosabb, hogy minden nyugodt körülmények között, kapkodás nélkül történjen.

„Szeretek várni, ha tudom, hogy van egy időpont, amikor valami jó történik. Annyira felgyorsult körülöttünk a világ, én pedig nem szeretném elsietni ezt az egészet. Meg akarjuk adni a módját” – fogalmazott a modell.

A pár akár már jövő nyáron is összeházasodhatott volna, de jelenleg egy házfelújítás közepén vannak, ezért inkább időt szánnak arra, hogy az esküvő valóban olyan legyen, amilyennek megálmodták.

