A havas út majdnem elvett mindent a Megasztár győztesétől

Szilveszter éjjel sokkoló baleset rázta meg a hazai sztárvilágot, amikor a Gudics Máté autója egy kamionnal ütközött az M0-son. Gudics Máté balesete újra ráirányítja a figyelmet arra, mennyire kiszámíthatatlanok a havas, jeges utak, még rutinos sofőrök számára is.
megasztárGudics Mátébaleset

Gudics Máté neve rövid idő alatt vált országosan ismertté, miután megnyerte a Megasztár 2024-es évadát. Az ünneplés helyett azonban az óév utolsó óráiban életveszélyes helyzetbe került: az M0-s autóúton, rossz időjárási körülmények között szenvedett balesetet, amikor egy fellépésre tartott – írj a Bors.

Gudics Máté, GudicsMáté, 20241105 Budapest Megasztár sajtótájékoztató fotó: Szabolcs László (SZL) MW Bulvár képen: Gudics Máté
Gudics Máté balesete szilveszter éjjel történt az M0-son: az autó totálkáros lett, az énekes azonban komoly sérülések nélkül megúszta a kamionnal való ütközést. Fotó: MW Bulvár

Gudics Máté balesete után megszólalt: így élte meg a drámai perceket

A Gudics Máté balesete során egy előtte haladó kamion megcsúszott a havas, csúszós úton, így az énekesnek esélye sem maradt elkerülni az ütközést. Körülbelül 40 km/órás sebességgel csapódott a jármű oldalába. Bár az autó totálkáros lett, a légzsákok kinyíltak, és csodával határos módon komoly sérülések nélkül szállt ki a roncsból.

Napokkal később Gudics Máté őszintén beszélt arról, hogyan élte meg a drámai perceket. Elmondása szerint az oldala fáj még, ahol a biztonsági öv meghúzta, de hálás, hogy életben maradt, és új évbe tiszta lappal érkezhetett. A rendőrségi baleseti jelentésre még vár, amely elengedhetetlen lesz a biztosítói ügyintézéshez.

Az énekes hangsúlyozta: egyértelműen vétlen volt a történtekben, az útviszonyok és a kamion megcsúszása vezettek a karambolhoz. 

Bízik benne, hogy a biztosító teljes mértékben megtéríti a kárt.

Hálás, hogy a családja mellett ébredhetett

A történtek igazán másnap értek célba lelkileg, amikor az adrenalin lecsillapodott. Gudics Máté számára ekkor tudatosult igazán, milyen közel járt a tragédiához, és mennyire hálás azért, hogy a családja mellett ébredhetett. Bár az autója odalett, pótautóval meg tudják oldani a fellépéseket és a mindennapokat.

A Gudics Máté balesete végül figyelmeztetés is lett: a téli közlekedés veszélyei egyetlen pillanat alatt fordíthatják rémálommá az ünnepet. Az énekes azonban túlélte, és újult erővel vághat neki az új évnek — egy életre szóló tanulsággal gazdagabban.

Nem éppen boldog percekkel indult az új év Gudics Máté számára. A Megasztár 2024-es évadának győztese szilveszteri buliba tartott, amikor karambolozott.

A Megasztár legutóbbi győztese, Gudics Máté arról beszélt egy friss interjúban, hogy a felesége alig akarta elengedni a műsorba.

 

