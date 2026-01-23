Egymást érik a tragédiák G.w.M családjában – megszólalt a rapper

G.w.M családjában tragédia követte a tragédiát az elmúlt napokban: a rapper közösségi oldalán számolt be arról, hogy unokabátyját súlyos egészségügyi állapot miatt kórházba kellett szállítani. A történet különösen megrázó, mivel az orvosok szerint a férfi egy ponton élet és halál között lebegett, és csak a gyors beavatkozás mentette meg az életét - írja a Bors.

G.w.M közösségi oldalán számolt be a családját ért súlyos tragédiáról

Fotó: Bors

Mi történt G.w.M családjában?

A rapper elmondása szerint az unokabátyjánál először Németországban jelentkeztek a tünetek, ahol kivizsgálták, majd hazaküldték. Az állapota azonban folyamatosan romlott: a hasa egyre jobban megduzzadt, a fájdalmak pedig súlyosbodtak. A család végül úgy döntött, hogy Magyarországra hozzák, ahol rövid időn belül sürgősségi ellátásra szorult. Egy éjszaka során olyan rosszul lett, hogy azonnal kórházba kellett vinni.

Milyen állapotban volt G.w.M unokabátyja?

A sürgősségin elvégzett vizsgálatok során az orvosok daganatszerű elváltozást találtak, amely bélelzáródást okozott. A diagnózis után az orvos egyértelműen közölte a családdal: a férfi élet-halál között van. Azonnali átszállításra került sor, majd életmentő műtétet hajtottak végre rajta, amelynek köszönhetően sikerült stabilizálni az állapotát. A rapper elmondása szerint a gyors és szakszerű ellátás mentette meg az unokabátyja életét.

