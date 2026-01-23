Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

Magyarok tömegeit mentheti meg: itt az új fegyver a szívroham és a stroke ellen

g.w.m.

Egymást érik a tragédiák G.w.M családjában – megszólalt a rapper

38 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Néhány nap alatt egymást érték a megrázó események az ismert magyar rapper életében, amelyek súlyosan próbára tették a családját. G.w.M ezúttal nem zenéről vagy magánéleti örömhírről beszélt, hanem egy olyan drámai történetről, amely során közeli hozzátartozója életveszélyes állapotba került.
Link másolása
Vágólapra másolva!
g.w.m.Kulcsár EdinaVarga Márkkórház

G.w.M családjában tragédia követte a tragédiát az elmúlt napokban: a rapper közösségi oldalán számolt be arról, hogy unokabátyját súlyos egészségügyi állapot miatt kórházba kellett szállítani. A történet különösen megrázó, mivel az orvosok szerint a férfi egy ponton élet és halál között lebegett, és csak a gyors beavatkozás mentette meg az életét - írja a Bors.

G.w.M közösségi oldalán számolt be a családját ért súlyos tragédiáról
G.w.M közösségi oldalán számolt be a családját ért súlyos tragédiáról
Fotó: Bors

Mi történt G.w.M családjában?

A rapper elmondása szerint az unokabátyjánál először Németországban jelentkeztek a tünetek, ahol kivizsgálták, majd hazaküldték. Az állapota azonban folyamatosan romlott: a hasa egyre jobban megduzzadt, a fájdalmak pedig súlyosbodtak. A család végül úgy döntött, hogy Magyarországra hozzák, ahol rövid időn belül sürgősségi ellátásra szorult. Egy éjszaka során olyan rosszul lett, hogy azonnal kórházba kellett vinni.

Milyen állapotban volt G.w.M unokabátyja?

A sürgősségin elvégzett vizsgálatok során az orvosok daganatszerű elváltozást találtak, amely bélelzáródást okozott. A diagnózis után az orvos egyértelműen közölte a családdal: a férfi élet-halál között van. Azonnali átszállításra került sor, majd életmentő műtétet hajtottak végre rajta, amelynek köszönhetően sikerült stabilizálni az állapotát. A rapper elmondása szerint a gyors és szakszerű ellátás mentette meg az unokabátyja életét.

@gwmmusic_official Helyzetjelentés, az elmúlt napokból… kemény napok, mondjatok ti is kérlek egy imát.🙏🏽❤️‍🔥 #fy #nekedbe #foryou #gwm #nekedbelegyen ♬ eredeti hang - GWMMUSIC_OFFICIAL

Gyászol Kulcsár Edina – újabb terhességéről osztott meg részleteket

A nehéz napokat tovább árnyékolta, hogy időközben Kulcsár Edina közösségi oldalán tudatta: elveszítették közös gyermeküket férjével, Varga Márkkal. 

Kulcsár Edina kitálalt a házasságáról

Nyílt vallomást tett házasságáról az egykori szépségkirálynő, aki ritkán beszél magánéletéről. Kulcsár Edina elárulta, hogyan élték meg párjával a kapcsolatuk kezdetét övező támadásokat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!