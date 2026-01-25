Váratlan fordulat: válása után újra szerelmes a Házasság első látásra szereplője

A Házasság első látásra harmadik évadának egyik legismertebb szereplője, Jagicza Peti, most először mesélt arról, hogyan alakult az élete a reality után. Bár a műsorban nem találta meg a boldogságot, mára új párkapcsolatban él, és teljesen más irányt vett az élete – írja a Bors.

Újra rátalált a szerelem a Házasság első látásra szereplőjére – Fotó: Instagram/@jagiczapeti

Házasság első látásra: új szerelem, új kezdet

Peti a műsor indulásakor úgy érezte, készen áll a házasságra, és nyitott volt arra, hogy megtalálja az igazit. Anna személyében egy kedves lány mellett kezdte el az új életet, de a kapcsolatuk hamar zátonyra futott, és a kísérlet véget ért.

A válás után Peti lelkileg megtisztult, újra nyitott lett, és nem sokkal később rátalált az új szerelemre.

Az első találkozó szilveszterkor történt, és az esemény egy hetesre nyúlt. Peti szerint az első pillanattól megvolt a közös hang, és az új kapcsolatban rögtön érezte azt a „pluszt”, ami minden szerelem kezdetén elengedhetetlen. Pár héttel később a kapcsolatuk olyan komolyra fordult, hogy már össze is költöztek. A Házasság első látásra 2025-ös évadában egyébként a legtöbb szereplőnek jól alakult az élete a műsor után. Bár nem mindenki talált párt az első adásokban, a tapasztalatok segítségével mindannyian jobban értékelik a jelenlegi kapcsolataikat. Jagicza Peti története pedig azt mutatja, hogy a boldogság gyakran a reality után érkezik.

Már szóba sem áll egymással a Házasság első látásra álompárja

A TV2 párkereső realityjének idei évadában Horváth Zsolt és Deák Rebeka kapcsolatáért szurkolt a legtöbb tévénéző. A Házasság első látásra szereplőinek kapcsolata harmonikusan indult, ám a lila köd hamar felszállt, és a viszonyuk nem állta ki a próbát. Kiderült, a műsor óta barátok maradtak-e.

Miló Viki keményen visszautasította a randimeghívást

Már elvált, és egyelőre nem keres új párt a Házasság első látásra egykori résztvevője. Miló Viki a közelmúltban világosan jelezte, hogy jelenleg nem nyitott semmilyen kapcsolat felé, inkább az edzéseire és saját életére koncentrál.