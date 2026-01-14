Hegyes Berci kitálalt: ezt érzi valójában Mihályfi Luca iránt

Hegyes Berci vidékről, Martfűről indult, és hosszú, kitartó munkával jutott el odáig, hogy ma az egyik legismertebb és legsikeresebb táncosként tartják számon. Hegyes Berci elárulta, hogy az életmódváltás, a fővárosba költözés és a családi nehézségek mind hozzájárultak ahhoz, aki ma, miközben a szerelem is rátalált Mihályfi Luca személyében.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

Milyen volt Hegyes Berci gyerekkora Martfűn?

Hegyes Berci elmondása szerint Martfű meghatározó része volt az életének: egy olyan közeg, ahol „mindenki ismer mindenkit”. Gyerekkorának fontos helyszíne volt édesanyja cukrászdája, ahol rengeteg időt töltött, és a város művelődési háza is, ahol először találkozott a tánccal. A mozgás szeretete családi örökség: édesanyja néptáncolt, keresztanyja pedig a mai napig aktívan űzi ezt a műfajt.

Hogyan jött össze Hegyes Berci és Mihályfi Luca?

Hegyes Bercit és Mihályfi Lucát a tánc hozta össze. A táncos elárulta, hogy korábbi kapcsolata már jóval a Dancing with the Stars előtt véget ért, így amikor Lucával megismerkedett, készen állt egy új szerelemre – még ha eleinte nem is volt elég önbizalma. Az első csók az október 26-ai adás utáni stábbulin csattant el, ám a pár mindent megtett azért, hogy kapcsolatuk sokáig titokban maradjon.

Miért érzi most úgy Hegyes Berci, hogy Luca az igazi?

A Hegyes Berci szerint Mihályfi Lucával természetes módon találtak egymásra, és kapcsolatukban nincs kényszer vagy megfelelési vágy. Úgy érzi, a közös munka, a tánc és az egymás iránti tisztelet erős alapot ad a kapcsolatuknak, ezért ma már magabiztosan mondja: Luca az igazi számára.

A Hegyes Bercivel készült teljes interjút a Bors cikkében olvashatja.