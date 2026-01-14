Lebukott! Vége lehet Hódi Pamela házasságának?

Hódi Pamela házassága ismét a figyelem középpontjába került. Bár férjével korábban nyíltan vállalták kapcsolatukat, az utóbbi hónapokban szokatlan csend és visszavonultság jellemzi mindennapjaikat. A rajongók nemrég újabb vészjósló jelre figyeltek fel – írja a Bors.

Fotó: Máté Krisztián/Bors

Válságban Hódi Pamela házassága?

Az influenszer legfrissebb Instagram-videója sokak figyelmét felkeltette: Pamela ujjáról hiányzik a jegygyűrű, amit korábban következetesen viselt. A rajongók szerint ez nem csupán véletlen, hanem egyértelmű jelzés lehet a kapcsolat válságára. Bár hivatalos nyilatkozat nem született, a gyűrű hiánya, a közös tartalmak elmaradása és a csend sokak szerint Hódi Pamela és Tóth Bence házasságában nem csupán átmeneti nehézségről van szó.

