Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor megosztott egy nagyon fontos dokumentumot

Ezt látnia kell!

Óriási tévedésben lehettünk eddig? Kiderült az igazság az emberiség eredetéről

Hódi Pamela

Lebukott! Vége lehet Hódi Pamela házasságának?

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az elmúlt hónapokban egyre több vészjósló hír érkezett a pár kapcsolatáról. Egy sokatmondó Instagram-poszt után sokan úgy gondolják, bajban lehet Hódi Pamela házassága.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hódi PamelaTóth Benceházasság

Hódi Pamela házassága ismét a figyelem középpontjába került. Bár férjével korábban nyíltan vállalták kapcsolatukat, az utóbbi hónapokban szokatlan csend és visszavonultság jellemzi mindennapjaikat. A rajongók nemrég újabb vészjósló jelre figyeltek fel – írja a Bors.

Hódi Pamela
Hódi Pamela
Fotó: Máté Krisztián/Bors

Válságban Hódi Pamela házassága?

Az influenszer legfrissebb Instagram-videója sokak figyelmét felkeltette: Pamela ujjáról hiányzik a jegygyűrű, amit korábban következetesen viselt. A rajongók szerint ez nem csupán véletlen, hanem egyértelmű jelzés lehet a kapcsolat válságára. Bár hivatalos nyilatkozat nem született, a gyűrű hiánya, a közös tartalmak elmaradása és a csend sokak szerint Hódi Pamela és Tóth Bence házasságában nem csupán átmeneti nehézségről van szó.

Hatalmas bejelentést tett Hódi Pamela: hihetetlen lépésre szánta el magát

Egy ideje már érlelődött benne a döntés, de csak most szánta rá magát. Hódi Pamela most új terepen próbálja ki magát.

Hódi Pamela szerint egy kis csalás belefér

A sztáranyuka bepillantást engedett az ünnepi készülődésbe. Hódi Pamela mindennapjait jelenleg a lányai töltik ki.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!