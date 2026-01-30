Sürgős műtéten esett át Horváth Tamás felesége

Rémálommá vált Horváth Tamás és felesége álomnyaralása: éppen a 9. házassági évfordulójukat ünnepelték külföldön, amikor Péterfi Andrea megcsúszott és eltörte a lábát. A baleset után hatalmas fájdalmak közepette sikerült hazajutniuk, és ma Péterfi Andrea 2 óra 40 perces műtéten esett át – írja a Bors.

Horváth Tamás és párja a házassági évfordulóját ünnepelte, amikor Péterfi Anna elesett és eltörte a lábát

Fotó: Bánkúti Sándor / Bors

Az énekes a közösségi oldalán számolt be a hírről, és mindenkit megnyugtatott: a beavatkozás jól sikerült. Felesége három csavarral és egy lemezzel „gazdagodott”, Horváth Tamás pedig viccesen megjegyezte, hogy ezentúl bizonyos helyeken „be fognak csipogni”. A felvételt a Bors oldalán megtekintheti.

Folytatódik Horváth Tamásék szörnyű kálváriája

Másfél órán át álltak az M6-oson a torlódás miatt, miután egy gázpalackos teherautó balesete elzárta az autópályát. Horváth Tamás felesége, Péterfi Andi korábban a Maldív-szigeteken törte el a lábát, most pedig itthon sem tudott időben eljutni a kórházba.

