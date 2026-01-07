Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump olyat mondott a NATO-ról, amire senki sem számított – mutatjuk!

Fontos!

Hamarosan jön a havazás harmadik hulláma, és valami olyan, ami eddig még nem volt

horváth tamás

Aggasztó hír érkezett! A kórházból jelentkezett be Horváth Tamás

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Aggasztó videót tett közzé a népszerű énekes felesége, Péterfi Andi, amelyben kiskedvencük, Gogu állapotáról számolt be. Horváth Tamásék kutyája hólyagkő miatt került ismét kórházba, ahol műteni kell.
Link másolása
Vágólapra másolva!
horváth tamáspéterfi andihorváth tomikutyakórház

Horváth Tamás és felesége, Péterfi Andi különösen aggasztó videót tett közzé közösségi oldalaikon, amelyben a család kedvence, Gogu nevű kutyájuk jelenlegi egészségügyi állapotáról számoltak be.

Horváth Tamás
Horváth Tamás és kedvese, Péterfi Andi Gogu kutyussal
Fotó: TV2

A bejegyzés szerint Gogu hólyagkő miatt került újra állatkórházba, és a videó készítésekor éppen a műtőben volt – írja a BorsOnline. A felvételhez sokan küldtek aggódó üzenetet.

Műtőben Horváth Tamásék kedvence

„Sajnos egyszer már műteni kellett 1,5 éve hólyagkő miatt Gokukát, azóta speciális diétán van, és folyamatosan kontrollra hordjuk. 2-3 havonta teljes labor, ultrahang, röntgen és most megint itt tartunk… Tele a kis hólyagja kövekkel, és bár egyet ügyesen kipisilt, de mivel még sok kő van a hólyagjában, ezért meg kell műteni… Épp a műtőben van a kis Hősünk” – írta közösségi oldalán Horváth Tomi kedvese.

A posztban megosztott videó megható pillanatokat rögzít, amelyekkel a pár – mint írják – szeretnék tájékoztatni követőiket a nehéz helyzetről, és együttérezni azokkal, akik szintén átélnek hasonló helyzeteket háziállataikkal. 

A népszerű énekes szerelme a bejegyzésében hangsúlyozza, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek Gogu mielőbbi felépüléséért.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!