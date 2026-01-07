Aggasztó hír érkezett! A kórházból jelentkezett be Horváth Tamás

Horváth Tamás és felesége, Péterfi Andi különösen aggasztó videót tett közzé közösségi oldalaikon, amelyben a család kedvence, Gogu nevű kutyájuk jelenlegi egészségügyi állapotáról számoltak be.

Horváth Tamás és kedvese, Péterfi Andi Gogu kutyussal

Fotó: TV2

A bejegyzés szerint Gogu hólyagkő miatt került újra állatkórházba, és a videó készítésekor éppen a műtőben volt – írja a BorsOnline. A felvételhez sokan küldtek aggódó üzenetet.

Műtőben Horváth Tamásék kedvence

„Sajnos egyszer már műteni kellett 1,5 éve hólyagkő miatt Gokukát, azóta speciális diétán van, és folyamatosan kontrollra hordjuk. 2-3 havonta teljes labor, ultrahang, röntgen és most megint itt tartunk… Tele a kis hólyagja kövekkel, és bár egyet ügyesen kipisilt, de mivel még sok kő van a hólyagjában, ezért meg kell műteni… Épp a műtőben van a kis Hősünk” – írta közösségi oldalán Horváth Tomi kedvese.

A posztban megosztott videó megható pillanatokat rögzít, amelyekkel a pár – mint írják – szeretnék tájékoztatni követőiket a nehéz helyzetről, és együttérezni azokkal, akik szintén átélnek hasonló helyzeteket háziállataikkal.

A népszerű énekes szerelme a bejegyzésében hangsúlyozza, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek Gogu mielőbbi felépüléséért.