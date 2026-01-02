Bikini és tűsarkú a hóban – az időjárás teljesen megbolondította a magyar sztárokat

Hírlevél
A szilveszteri havazás idén nemcsak az utcákat, hanem a közösségi oldalakat is ellepte. Az időjárás váratlan fordulata bikinis, tűsarkús és meghitt, benti pillanatokat is hozott, kedvenc sztárjaink pedig azonnal reagáltak a télies helyzetre.
instagramidőjárásszexi képek

A hirtelen érkezett hóesés sokak arcára mosolyt csalt, még akkor is, ha az időjárás csúszós utak formájában veszélyeket is tartogatott. Kedvenc hírességeink azonban meglátták a tél pozitív oldalát: volt, akit útközben ért a havazás, más tűsarkúban lépdelt a friss hóban, és olyan is akadt, aki bikinire vetkőzve szaladt ki a házból, hogy testközelből élvezze az időjárás különleges pillanatát – írja a Bors.

Az időjárás nem tréfált: Barta Sylvi bikiniben futott ki a hóba a szilveszteri havazás idején.
Az időjárás nem tréfált: Barta Sylvi bikiniben futott ki a hóba a szilveszteri havazás idején.
Fotó: MW Bulvár

Barta Sylvi például nem sokat habozott: a meleg szobából bikiniben futott ki a hóba. A rendhagyó reakció jól mutatta, mennyire feldobta őt az időjárás szilveszteri meglepetése.

