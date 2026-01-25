Hatalmasat szólt az Ismerős Arcok koncertje – ilyenre még nem volt példa

Az Ismerős Arcok január 24-én, szombaton este a Papp László Budapest Sportarénában adott nagykoncertet, amelyre már hetek óta ezrek váltottak jegyet. A zenekar fennállása óta még nem volt példa ilyen nagyszabású közös ünneplésre, ahol a régi slágerek mellett az új dalok is bemutatkozhattak – írja a Bors.

Nagykoncertet adott az Ismerős Arcok az Arénában – Fotó: Máté Krisztián/Bors

Ismerős Arcok: 2026-os nagykoncert az Arénában

A koncert minden várakozást felülmúlt: az Aréna zsúfolásig megtelt, a hangulat szinte tapintható volt. A zenekar vendégei, köztük Szalóki Ági és egy vonószenekar, még emlékezetesebbé tették az estét. A közönség legmeghatóbb pillanata a Nélküled című dal alatt érkezett, amikor a rajongók könnyes szemmel énekelték együtt a számot, amely évek óta a közösség és összetartozás jelképe. Nyerges Attila énekes-gitáros a koncert előtt így nyilatkozott:

Ennek a zenekarnak van egy küldetése, mégpedig az, hogy egyenlőségjelet tudjunk tenni a határainkon innen és túl élő magyar emberek között.

A koncertről készült fotókat a Bors oldalán tekinthetik meg.

Nyerges Attila: A Nélküled mindenhol otthon van a Kárpát-medencében

