Gyász

Sokkoló fotók a tragédia helyszínéről: így történt Jákli Mónika halálos balesete

jákli mónika

Megható üzenetekkel búcsúzik a sztárvilág Jákli Mónikától

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Váratlan tragédia rázta meg a hazai sztárvilágot: elhunyt a népszerű fitneszmodell és influenszer. Jákli Mónika halála mindenkit sokkolt, a közösségi médiában többen is megemlékeztek róla.
jákli mónikabalesettragédia

Váratlan tragédia rázta meg a hazai sztárvilágot: elhunyt Jákli Mónika, a népszerű fitneszmodell és influenszer. A hír mindenkit sokkolt, a sztárvilág tagjai a közösségi médiában búcsúznak tőle – írja a Bors

Boráros Gábor és Jákli Mónika: a férfi is üzent közösségi oldalán gyermeke édesanyjának.
Boráros Gábor és Jákli Mónika: a férfi is üzent közösségi oldalán gyermeke édesanyjának. Fotó: RTL

A tragikus autóbaleset Szlovákiában történt, amikor Jákli Mónika Nagymegyernél lesodródott az útról és fának csapódott az autójával. A jármű több darabra szakadt és kigyulladt, a mentők már nem tudták megmenteni az életét. 

Vigyázni fogok rá, amíg világ a világ!

 – búcsúzott megtörve Boráros Gábor, Jákli Mónika korábbi párja közös kislányukra utalva. 

Tiszta szívemből kívánok rengeteg erőt Boráros Gábor barátomnak! Felfoghatatlan tragédia! Őszinte részvétem!

 – írta Hajdú Péter. 

Kovács Dóra felemlegette: alig fél éve volt, hogy együtt forgattak. 

Akivel csak találkoztál, azonnal a szívébe zárt

 - írta Insta-sztorijában.

A Borson elolvashatja, hogy Young G Béci párja, Mészáros Norina miképp búcsúzott.

Sokkoló fotók a tragédia helyszínéről: így történt Jákli Mónika halálos balesete

Jákli Mónika Szlovákiában szenvedett halálos balesetet: a Nagymegyer és Alistál közötti útszakaszon, a 63-as főúton, egy balkanyarban sodródott le az útról, majd fának csapódott. A beszámolók szerint a luxusautó nagy sebességgel haladhatott, a becsapódás ereje miatt a jármű szinte darabokra szakadt, majd kigyulladt.

 

