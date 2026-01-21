Megható üzenetekkel búcsúzik a sztárvilág Jákli Mónikától

Váratlan tragédia rázta meg a hazai sztárvilágot: elhunyt Jákli Mónika, a népszerű fitneszmodell és influenszer. A hír mindenkit sokkolt, a sztárvilág tagjai a közösségi médiában búcsúznak tőle – írja a Bors.
A tragikus autóbaleset Szlovákiában történt, amikor Jákli Mónika Nagymegyernél lesodródott az útról és fának csapódott az autójával. A jármű több darabra szakadt és kigyulladt, a mentők már nem tudták megmenteni az életét.
Vigyázni fogok rá, amíg világ a világ!
– búcsúzott megtörve Boráros Gábor, Jákli Mónika korábbi párja közös kislányukra utalva.
Tiszta szívemből kívánok rengeteg erőt Boráros Gábor barátomnak! Felfoghatatlan tragédia! Őszinte részvétem!
– írta Hajdú Péter.
Kovács Dóra felemlegette: alig fél éve volt, hogy együtt forgattak.
Akivel csak találkoztál, azonnal a szívébe zárt
- írta Insta-sztorijában.
A Borson elolvashatja, hogy Young G Béci párja, Mészáros Norina miképp búcsúzott.
Sokkoló fotók a tragédia helyszínéről: így történt Jákli Mónika halálos balesete
Jákli Mónika Szlovákiában szenvedett halálos balesetet: a Nagymegyer és Alistál közötti útszakaszon, a 63-as főúton, egy balkanyarban sodródott le az útról, majd fának csapódott. A beszámolók szerint a luxusautó nagy sebességgel haladhatott, a becsapódás ereje miatt a jármű szinte darabokra szakadt, majd kigyulladt.