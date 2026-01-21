Megható üzenetekkel búcsúzik a sztárvilág Jákli Mónikától

Váratlan tragédia rázta meg a hazai sztárvilágot: elhunyt Jákli Mónika, a népszerű fitneszmodell és influenszer. A hír mindenkit sokkolt, a sztárvilág tagjai a közösségi médiában búcsúznak tőle – írja a Bors.

Boráros Gábor és Jákli Mónika: a férfi is üzent közösségi oldalán gyermeke édesanyjának. Fotó: RTL

A tragikus autóbaleset Szlovákiában történt, amikor Jákli Mónika Nagymegyernél lesodródott az útról és fának csapódott az autójával. A jármű több darabra szakadt és kigyulladt, a mentők már nem tudták megmenteni az életét.

Vigyázni fogok rá, amíg világ a világ!

– búcsúzott megtörve Boráros Gábor, Jákli Mónika korábbi párja közös kislányukra utalva.

Tiszta szívemből kívánok rengeteg erőt Boráros Gábor barátomnak! Felfoghatatlan tragédia! Őszinte részvétem!

– írta Hajdú Péter.

Kovács Dóra felemlegette: alig fél éve volt, hogy együtt forgattak.

Akivel csak találkoztál, azonnal a szívébe zárt

- írta Insta-sztorijában.

Jákli Mónika Szlovákiában szenvedett halálos balesetet: a Nagymegyer és Alistál közötti útszakaszon, a 63-as főúton, egy balkanyarban sodródott le az útról, majd fának csapódott. A beszámolók szerint a luxusautó nagy sebességgel haladhatott, a becsapódás ereje miatt a jármű szinte darabokra szakadt, majd kigyulladt.