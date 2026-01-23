Szívszorító: itt az összetört apa vallomása Jákli Mónika halála után

Jákli Mónika halála óta egyre több részlet lát napvilágot a tragikus autóbaleset körülményeiről. A fitneszmodell január 21-én kora reggel vesztette életét a 63-as úton, Nagymegyer és Alistál között, a hatóságok pedig jelenleg is vizsgálják az esetet. A közvéleményt különösen foglalkoztatják a baleset körülményei és a szereplők viselkedése – írja a Bors.

Az MMA-harcos könnyeivel küszködve beszélt a tragédiáról Jákli Mónika halála kapcsán. Fotó: Molcsányi Máté/Kisalföld

Jákli Mónika halála után Boráros Gábor megtörten szólalt meg

Most pedig az édesanya volt férje, Boráros Gábor, is megszólalt Instagram-oldalán egy korlátozott ideig elérhető történetben. Az MMA-harcos háláját fejezte ki a rengeteg támogatásért és részvétért, majd elcsukló hangon beszélt arról, milyen nehéz időszakon mennek keresztül.

Tudom, hogy egyáltalán nem lesz könnyű feladat ezt megoldani, és tudom, hogy még mindig vannak kérdések, amik tisztázatlanok. És még mindig hátra van az a feladat is, hogy ezt Zorával közöljem.

Vizsgálódik a rendőrség, nő a bizonytalanság

A Jákli Mónika halálát okozó baleset kapcsán a rendőrség hivatalos vizsgálatot folytat, miközben a közösségi médiában egyre több találgatás és kérdés jelenik meg. A tragédia nemcsak a családot, hanem az egész sport- és fitneszközösséget megrázta.

Meghalt Jákli Mónika, szörnyű autóbalesetet szenvedett

Megrázó hírek érkeztek szerda reggel a közösségi médiából. Jákli Mónika neve tragikus körülmények között került a hírekbe, miután Szlovákiában halálos autóbalesetet szenvedett.

„Úgy hajtott, mintha menekülne” — hajmeresztő teória terjed Jákli Mónika halála kapcsán

Az egész országot megrázta a fiatal fitneszmodell tragikus halála. Jákli Mónika halála kapcsán most hajmeresztő teória kezdett terjedni a baleset helyszínének környékén: többen úgy vélik, a végzetes éjszakán nem pusztán sietett.