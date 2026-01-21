Sokkoló fotók a tragédia helyszínéről: így történt Jákli Mónika halálos balesete

Hírlevél
jákli mónika

59 perce
Megrázta a közvéleményt a hír, hogy Jákli Mónika tragikus balesetben életét vesztette. Jákli Mónika halála után most drámai részletek és fotók kerültek nyilvánosságra a helyszínről.
Jákli Mónika Szlovákiában szenvedett halálos balesetet: a Nagymegyer és Alistál közötti útszakaszon, a 63-as főúton, egy balkanyarban sodródott le az útról, majd fának csapódott. A beszámolók szerint a luxusautó nagy sebességgel haladhatott, a becsapódás ereje miatt a jármű szinte darabokra szakadt, majd kigyulladt.

Jákli Mónika
Jákli Mónika
Fotó: Ripost

Hogyan történt a Jákli Mónika balesete?

A helyszínre riasztott mentők és tűzoltók mindent megtettek, de az ütközés súlyossága miatt Jákli Mónika életét már nem tudták megmenteni. A tragédia mindenkit sokkolt, különösen azokat, akik követték az influenszer-fitneszmodell munkásságát és közösségi jelenlétét.

A helyszín, ahol Jákli Mónika halálos balesetet szenvedett Szlovákiában.
Fotó: Bors

A halálos baleset után volt párja, Boráros Gábor is megszólalt, aki közös gyermekükkel együtt búcsúzott tőle egy megrendítő üzenetben.

A baleset helyszínén készült további megrázó fotókat a Borson lehet megnézni.

 

 

