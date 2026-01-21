Meghalt Jákli Mónika, szörnyű autóbalesetet szenvedett

A tragikus baleset hajnalban, négy óra előtt történt Szlovákiában, Nagymegyer közelében. Jákli Mónika egy nagy teljesítményű luxus Mercedesszel haladt, amikor egy balkanyarban letért az útról, majd nagy sebességgel a fák közé csapódott. Az ütközés erejétől az autó szinte teljesen szétszakadt, majd rövid időn belül kigyulladt – írja a Bors.

Jákli Mónika halálos balesetének helyszíne Nagymegyer közelében – a luxusautó teljesen megsemmisült az ütközés után. Fotó: Ripost

A helyszínre érkező mentők hosszasan küzdöttek a sofőr életéért, ám minden igyekezet ellenére sem jártak sikerrel.

A szlovák hatóságok tájékoztatása szerint a jármű vezetője a helyszínen életét vesztette.

Több forrás szerint Jákli Mónika vezette az autót

A helyi és magyar sajtó információi alapján több, egymástól független forrás is megerősítette, hogy az autót Jákli Mónika vezette. Az influenszer és fitneszmodell halálhíre sokkolta követőit, a közösségi oldalakat elárasztották a búcsúüzenetek és részvétnyilvánítások.

A Jákli Mónika halálos balesete kapcsán a körülmények vizsgálata továbbra is folyamatban van, a hatóságok a sebességet és az útviszonyokat is elemzik.

Boráros Gábor üzenete Jákli Mónika halála után

A tragédia után Boráros Gábor, Jákli Mónika korábbi párja is megszólalt. Egy rövid Instagram-sztoriban, kislányával kézen fogva, mindössze ennyit írt egy fekete szív kíséretében:

Ne hívogassatok, kérlek!

Az üzenet sokak szerint jól tükrözi a felfoghatatlan veszteséget és a család gyászát.

Boráros Gábor már össze is költözött az új párjával

Korábban az Origo arról írt, hogy az MMA-harcos a Jákli Mónikával való szakítása után új párt talált. Azonban nem csak őt, hanem Jákli Mónika fitneszmodellt is megtalálta a szerelem.