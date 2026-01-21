Újabb üzenetek a gyász közepén — Boráros Gábor szavai mindent elmondanak

Jákli Mónika tragikus autóbalesetet szenvedett Szlovákiában, Nagymegyer közelében. A jármű egy kanyarban lesodródott az útról, fának csapódott, majd kigyulladt. Bár a fitneszmodellt kórházba szállították, néhány órával később életét vesztette – írja a Bors.

Újabb üzenetek a gyász közepén — Boráros Gábor szavai sokakat megérintettek (Fotó: Ripost)

A hír villámgyorsan bejárta a közösségi médiát, Jákli Mónika halála rengeteg együttérző reakciót váltott ki.

Boráros Gábor újabb üzenete Jákli Mónika halála után

Boráros Gábor kezdetben csupán egy rövid bejegyzésben kérte a nyilvánosság türelmét, később azonban több Instagram-sztoriban is megszólalt, ezúttal kifejezetten volt párjához címezve szavait.

Az egyik fotón közös kislányukat tartja a karjában, a képhez pedig ezt írta:

„Köszönöm, hogy megajándékoztál vele!”

Ezt követte az üzenet legmeghatóbb része:

„Vigyázni fogok rá! Amíg világ a világ! Tudni fogja, hogy anyukája mennyire szerette, és figyeli fentről minden lépését.”

Jákli Mónika és Boráros Gábor kapcsolata

Sokan emlékeznek rá, hogy Jákli Mónika és Boráros Gábor a Nyerő Páros forgatása alatt még egy párt alkottak. Bár kapcsolatuk később véget ért, közös gyermekük örökre összeköti őket.

Meghalt Jákli Mónika, szörnyű autóbalesetet szenvedett

Megrázó hírek érkeztek szerda reggel a közösségi médiából. Jákli Mónika neve tragikus körülmények között került a hírekbe, miután Szlovákiában halálos autóbalesetet szenvedett.