Rendkívüli

Hivatalos: Donald Trump élete végéig elnök marad

Gyász

Sokkoló fotók a tragédia helyszínéről: így történt Jákli Mónika halálos balesete

nyerő páros

Újabb üzenetek a gyász közepén — Boráros Gábor szavai mindent elmondanak

Felfoghatatlan veszteség érte a családot és a rajongókat. Jákli Mónika halála után most Boráros Gábor tett közzé újabb, megrendítő üzenetet, amelyben közös kislányukkal búcsúzott az elhunyt influenszertől.
Jákli Mónika tragikus autóbalesetet szenvedett Szlovákiában, Nagymegyer közelében. A jármű egy kanyarban lesodródott az útról, fának csapódott, majd kigyulladt. Bár a fitneszmodellt kórházba szállították, néhány órával később életét vesztette – írja a Bors.

Újabb üzenetek a gyász közepén — Boráros Gábor szavai sokakat megérintettek (Fotó: Ripost)

A hír villámgyorsan bejárta a közösségi médiát, Jákli Mónika halála rengeteg együttérző reakciót váltott ki.

Boráros Gábor újabb üzenete Jákli Mónika halála után

Boráros Gábor kezdetben csupán egy rövid bejegyzésben kérte a nyilvánosság türelmét, később azonban több Instagram-sztoriban is megszólalt, ezúttal kifejezetten volt párjához címezve szavait.

Az egyik fotón közös kislányukat tartja a karjában, a képhez pedig ezt írta:
„Köszönöm, hogy megajándékoztál vele!”

Ezt követte az üzenet legmeghatóbb része:
„Vigyázni fogok rá! Amíg világ a világ! Tudni fogja, hogy anyukája mennyire szerette, és figyeli fentről minden lépését.”

Jákli Mónika és Boráros Gábor kapcsolata

Sokan emlékeznek rá, hogy Jákli Mónika és Boráros Gábor a Nyerő Páros forgatása alatt még egy párt alkottak. Bár kapcsolatuk később véget ért, közös gyermekük örökre összeköti őket.

Meghalt Jákli Mónika, szörnyű autóbalesetet szenvedett

Megrázó hírek érkeztek szerda reggel a közösségi médiából. Jákli Mónika neve tragikus körülmények között került a hírekbe, miután Szlovákiában halálos autóbalesetet szenvedett.

 

