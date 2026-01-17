L.L. Junior méregdrága ékszerrel lepte meg a luxusnyaraláson Frey Timit

A sztárapuka nemcsak az utazásra, hanem az élményekre és ajándékokra sem sajnálta a pénzt. L.L. Junior a nyaralás alatt méregdrága aranyékszereket vásárolt, amit közösségi oldalán is megmutatott – írja a Bors.

L.L. Junior nem fogta vissza magát a luxusnyaraláson

Fotó: Bors

Dominikán szórja a pénzt L.L. Junior

A rapper egy különleges Larimar-kővel díszített ékszerrel lepte meg kedvesét, amely a belső béke szimbóluma. Nem sokkal később saját magának is kinézett egy vastag arany nyakláncot hatalmas medállal. A fizetés pillanatát Instagram-sztoriban örökítette meg, diszkréten felvillantva a pénzköteget.

A medálon Leonardo da Vinci Utolsó vacsora című művének másolata látható.

A pár korábban viharos időszakon ment keresztül, szakításokkal és nyilvános konfliktusokkal. Úgy tűnik azonban, hogy mindezt maguk mögött hagyták, és most a harmóniára törekednek. Az egzotikus út egyfajta új kezdetet jelent számukra. Egy biztos: a rapper továbbra sem fogja vissza magát, ha luxusról és látványos gesztusokról van szó.

