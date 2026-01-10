Mutatjuk, hova vitte szerelmét álomnyaralásra L.L. Junior

L.L. Junior és szerelme, Frey Timi jelenleg a napsütötte Dominikai Köztársaságban élvezik az életet.

Frey Timi és L.L. Junior

Fotó: Bors

A rapper nem bízza a véletlenre a romantikát: a közös pihenés során egy igazán feltűnő, aranyból készült nyakláncot ajándékozott szerelmének, amelybe egy különleges, tengerkék Larimar‑kőt is beépítettek – ez a drágakő a Karib‑térség egyik jellegzetes kincse.

A pár kapcsolata láthatóan szinte szárnyal a Karibi környezetben.

A poszthoz fűzött rövid kommentár – „A csajom is legyen már dzsí” – jól tükrözi Junior laza, ugyanakkor nagylelkű stílusát – írja a Bors.

L.L. Junior gavallér volt

A hangsúlyos ékszer kiválasztása nem véletlen: nem csupán ékszerbolt polcáról származó szuvenír, hanem a helyi kultúrához és a pár harmóniájához is kapcsolódó különleges darab, amelyet az Instagram‑képek szerint Timi lebarnult bőrén viselve mutatósan feszít a nyaralási felvételeken. A látványos ajándék és a közös fotók alapján úgy tűnik, hogy a romantikus utazás alatt a kapcsolatuk is kiegyensúlyozottabb, mint valaha.

A közemúltban a magyar rap egyik legismertebb arca különleges meglepetéssel lepte meg követőit. L.L. Junior ugyanis megosztotta első, mindössze 13 évesen írt dalát, amelyhez most különös nosztalgiával nyúlt vissza.



