Durva vallomás: Kádár L. Gellért elárulta, miért szégyellte a testét

Egykor szégyellte a testét, ma pedig az ország egyik legjobban csodált férfiszínésze. Kádár L. Gellért őszintén mesélt arról, milyen belső harcokon ment keresztül, mire eljutott oda, hogy ma már büszkén néz tükörbe.
hunyadi sorozatKádár L. Gellértmagyar színész

A Hunyadi sorozat főszereplőjeként berobbant Kádár L. Gellért ma már nők ezreinek szívét dobogtatja meg izmos megjelenésével, ám kevesen tudják, hogy fiatalon kifejezetten rosszul érezte magát a saját testében.

Kádár L. Gellért
Kádár L. Gellért 
Fotó: Hagymási Bence / 24 óra

„Inkább legyen rajtam ruha”

Kádár L. Gellért bevallotta: hosszú ideig takargatta magát, és folyamatosan másokhoz mérte a külsejét. Úgy érezte, mindenki jobban néz ki nála, ezért a strandon is kényelmetlenül érezte magát.

Inkább legyen rajtam ruha, ne lássa senki a testemet

– vallotta be a színész.

Kádár L. Gellért belső fordulata mindent megváltoztatott

A nagy változás nem egy szerep miatt jött, hanem egy belső felismerés hatására. Felhagyott a cigarettázással, az alkohollal, majd elkezdett edzeni – eleinte otthon, egyszerű gyakorlatokkal.

A mozgás nemcsak a testét, hanem a lelkét is átalakította. Saját szavaival élve olyan volt számára, mintha „önszobrászkodásba” kezdett volna.

A teljes cikket a BORS oldalán találja. 

Kádár L. Gellért meglepő kulisszatitkokat árult el a következő filmjéről

Kádár L. Gellért bevallotta, mit írna a kívánságfüzetébe

A Hunyadi sztárja elárulta, mit kívánna, ha szabadon tehetné. Kádár L. Gellért új filmje, a Még egy kívánság kapcsán mesélt a jövőbeni terveiről és a Dead Flamingos zenekarról, aminek ő az újdonsült frontembere.

Kádár L. Gellért bevallotta, mit írna a kívánságfüzetébe

A Hunyadi sztárja elárulta, mit kívánna, ha szabadon tehetné. Kádár L. Gellért új filmje, a Még egy kívánság kapcsán mesélt a jövőbeni terveiről és a Dead Flamingos zenekarról, aminek ő az újdonsült frontembere.

 

