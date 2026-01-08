Durva vallomás: Kádár L. Gellért elárulta, miért szégyellte a testét

A Hunyadi sorozat főszereplőjeként berobbant Kádár L. Gellért ma már nők ezreinek szívét dobogtatja meg izmos megjelenésével, ám kevesen tudják, hogy fiatalon kifejezetten rosszul érezte magát a saját testében.

Kádár L. Gellért

„Inkább legyen rajtam ruha”

Kádár L. Gellért bevallotta: hosszú ideig takargatta magát, és folyamatosan másokhoz mérte a külsejét. Úgy érezte, mindenki jobban néz ki nála, ezért a strandon is kényelmetlenül érezte magát.

Inkább legyen rajtam ruha, ne lássa senki a testemet

– vallotta be a színész.

Kádár L. Gellért belső fordulata mindent megváltoztatott

A nagy változás nem egy szerep miatt jött, hanem egy belső felismerés hatására. Felhagyott a cigarettázással, az alkohollal, majd elkezdett edzeni – eleinte otthon, egyszerű gyakorlatokkal.

A mozgás nemcsak a testét, hanem a lelkét is átalakította. Saját szavaival élve olyan volt számára, mintha „önszobrászkodásba” kezdett volna.

