Durva vallomás: Kádár L. Gellért elárulta, miért szégyellte a testét

A Hunyadi sorozat főszereplőjeként berobbant Kádár L. Gellért ma már nők ezreinek szívét dobogtatja meg izmos megjelenésével, ám kevesen tudják, hogy fiatalon kifejezetten rosszul érezte magát a saját testében.
„Inkább legyen rajtam ruha”
Kádár L. Gellért bevallotta: hosszú ideig takargatta magát, és folyamatosan másokhoz mérte a külsejét. Úgy érezte, mindenki jobban néz ki nála, ezért a strandon is kényelmetlenül érezte magát.
Inkább legyen rajtam ruha, ne lássa senki a testemet
– vallotta be a színész.
Kádár L. Gellért belső fordulata mindent megváltoztatott
A nagy változás nem egy szerep miatt jött, hanem egy belső felismerés hatására. Felhagyott a cigarettázással, az alkohollal, majd elkezdett edzeni – eleinte otthon, egyszerű gyakorlatokkal.
A mozgás nemcsak a testét, hanem a lelkét is átalakította. Saját szavaival élve olyan volt számára, mintha „önszobrászkodásba” kezdett volna.
A teljes cikket a BORS oldalán találja.
Kapcsolódó tartalmaink:
Kádár L. Gellért meglepő kulisszatitkokat árult el a következő filmjéről
A készülő romantikus filmvígjáték forgatása során nemcsak érzelmekből, hanem váratlan helyzetekből sem volt hiány. Kádár L. Gellért a Még egy kívánság stábjában több alkalommal is olyan élményekkel szembesült, amelyek még egy rutinos színész számára is emlékezetesek maradnak.
Kádár L. Gellért bevallotta, mit írna a kívánságfüzetébe
A Hunyadi sztárja elárulta, mit kívánna, ha szabadon tehetné. Kádár L. Gellért új filmje, a Még egy kívánság kapcsán mesélt a jövőbeni terveiről és a Dead Flamingos zenekarról, aminek ő az újdonsült frontembere.