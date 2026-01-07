Kádár L. Gellért meglepő kulisszatitkokat árult el a következő filmjéről

A Még egy kívánság című romantikus filmvígjáték az egyik legjobban várt hazai mozibemutató, amelynek forgatása számos kulisszatitkot tartogatott. Kádár L. Gellért számára a munkálatok nemcsak szakmai kihívást, hanem fizikailag is embert próbáló helyzeteket hoztak, miközben a Dobó Kata vezette stáb feszült, mégis játékos légkörben dolgozott együtt – írja a Bors.

Kádár L. Gellért váratlan kihívásokkal szembesült a Még egy kívánság forgatásán

Fotó: Hagymási Bence

Mi történt Kádár L. Gellérttel a Még egy kívánság forgatásán?

A forgatás során Kádár L. Gellért többször is csuromvizesen fejezte be a jeleneteit. Az utolsó forgatási napon egy esőgéppel felvett jelenetben neki kellett segítenie a megérkező „szülők” csomagjait, így ő volt az egyetlen férfi szereplő, akinek szó szerint el kellett áznia. A helyzetet humorral kezelte, sőt még kollégáit is megpróbálta bevonni a „vizes feladatba”, sikertelenül.

Kiderült az is, hogy a forgatás első napján Kádár L. Gellért órákon át egy tóban forgatott, több tucat ugrással, míg kollégája, Friedenthál Zoltán egy kaszkadőrmutatványt idéző jelenet után hetekig viselte a fizikai nyomokat. A filmben feltűnik T. Danny is, ami tovább növeli az alkotás iránti érdeklődést.

