Kálloy Molnár Péter özvegye újabb megrázó vallomást tett

Kálloy Molnár Péter özvegye elmondta, hogy férje a halála előtti időszakban rendkívül kiszolgáltatott állapotba került. A folyamatos fájdalom és a kezelések nemcsak testileg, hanem lelkileg is megviselték a színészt. Ennek ellenére a család sokáig hitt a gyógyulásban, és a gyerekekkel is őszintén beszéltek a betegségről – írja a Bors.

Kálloy Molnár Péter özvegye sírva idézte fel a színész utolsó óráit és a család számára felfoghatatlan búcsút

Fotó: IGN Hungary / Youtube / képkivágás

„Nem mondhatod, hogy vigyázz magadra”

Az özvegy a kórházi búcsú pillanatait is részletesen felidézte. Mint fogalmazott, a kórházban való elköszönés egészen más, mint egy hétköznapi búcsú — ott nincs integetés, nincs reménykedő ígéret. Kálloy Molnár Péter özvegye csak annyit tudott mondani férjének: „ha menned kell, nyugodtan menj el”.

Megvárta a fiát, majd elment

A legmegrázóbb rész az volt, amikor elmesélte: a színész megvárta fiát, aki aznap még iskolában volt. Amikor megérkezett, és elbúcsúzhatott tőle, akkor engedte el magát végleg. Kálloy Molnár Péter özvegye szerint ez a pillanat örökre beleégett az emlékeibe.

Lelki felkészülés a végső búcsúra

Az édesanya arról is beszélt, hogy a tragikus reggel előtt felhívott egy ismerősét, akiben hitt, hogy kapcsolatba tud lépni a lelkekkel. A visszajelzés egyértelmű volt: Péter lelke készen állt az elmenetelre. Bár reggel még nem hitték el, hogy aznap bekövetkezik a tragédia, a kórházban már jelezték, hogy készüljenek fel az elbúcsúzásra.

Kálloy Molnár Péter özvegye emléknapot jelentett be

A beszélgetés végén Kálloy Molnár Péter özvegye azt is elárulta, hogy március 14-én a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban emléknapot tartanak. A rendezvény nem a gyászról, hanem a színész nevetéséről, életigenléséről és humoráról fog szólni — arról az oldaláról, amelyet a közönség a legjobban szeretett.

