Hosszú betegség után, 32 évesen elhunyt a magyar rádiós

Karnok Ádám halála nemcsak egy tehetséges szakember elvesztését jelenti, hanem egy olyan emberét is, aki munkáját mindig alázattal, elhivatottsággal és rendkívüli precizitással végezte. A fiatal magyar rádiós a gyöngyösi MaxiRádióban műsorvezetőként kezdte pályáját, később pedig programigazgatóként is dolgozott, miközben a Gyöngyösi TV Nézőtér című műsorának arca lett – írja a Bors.

Karnok Ádám halála megrázta a rádiós szakmát és a helyi közösségeket. Fotó:Illusztráció/Unplash

Karnok Ádám munkássága és közösségi szerepe

Sokan nemcsak a mikrofon mögül ismerték. Karnok Ádám évekig műsorvezetője volt az Egerszalóki Ifjúsági Találkozónak, ahol meghatározó szerepet játszott a rendezvény lelkiségi programjainak megvalósításában. Emellett a kerecsendi plébánián sekrestyésként is szolgált, ahol munkáját mély tisztelet és szeretet övezte.

A plébánia közleményében így búcsúzott tőle:

„Fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy Karnok Ádám templomunk sekrestyése életének 32. évében visszaadta lelkét a Teremtőjének. Hálásan köszönjük a többéves lelkiismeretes, precíz munkáját és templomi szolgálatát.”

Megrendülten búcsúzik a rádiós és televíziós szakma

A MaxiRádió és a Gyöngyösi TV egyaránt megrendülten számolt be Karnok Ádám halálhíréről. Kollégái szerint fiatal kora ellenére „évtizedes tapasztalattal” rendelkezett a rádiózásban, és olyan szakmai tudást hagy maga után, amely ritka ebben az életkorban.

Sokan úgy emlékeznek rá, mint egy nyugodt, segítőkész, mindig mosolygós emberre, aki nemcsak műsorvezetőként, hanem emberileg is példát mutatott.

