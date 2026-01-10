Őszintén vallott kemoterápiás kezeléseiről Katalin hercegné

Katalin hercegné és Vilmos herceg csütörtökön a londoni Charing Cross Kórházba látogatott, hogy köszönetet mondjanak az egészségügyi dolgozóknak a téli időszakban végzett munkájukért.

Katalin hercegné a londoni Charing Cross Kórházba látogatott

Fotó: ILYAS TAYFUN SALCI / ANADOLU

Bár eredetileg Vilmos egyedül ment volna, Katalin is csatlakozott, meglepve a személyzetet.

A látogatás során Katalin beszélgetett egy önkéntessel, aki kemoterápiás betegekkel foglalkozik.

A hercegné ekkor megosztotta saját tapasztalatait a rákkal és a kezelésekkel kapcsolatban, amelyet 2024-ben diagnosztizáltak nála, és 2025 januárjában jelentette be, hogy daganatos megbetegedésben szenved – írja a Bors.

Katalin hercegné így reagált

A beszélgetés közben Katalin hercegné együttérzően reagált: „Tudom.” Majd Vilmos vállát megérintve hozzátette: „Te is tudod.” A látogatás célja az NHS Charities Together jótékonysági szervezet munkájának bemutatása és az egészségügyi dolgozók támogatása volt.

A pár mosolyogva búcsúzott, és boldog új évet kívánt a kórház személyzetének.

Korábban Vilmos herceg nyilatkozott felesége betegségéről. A trónörökös egy televíziós interjúban őszintén vallott arról, mennyire megviselte, hogy Katalin hercegné a rák ellen harcolt.