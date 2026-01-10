Őszintén vallott kemoterápiás kezeléseiről Katalin hercegné

Hírlevél
A brit királyi család tagjai ritkán beszélnek személyes egészségügyi állapotukról. Most azonban Katalin hercegné egy londoni kórházi látogatás során őszintén megnyílt korábbi kemoterápiás kezeléseiről, és együttérzését fejezve a rákos betegek felé.
katalin hercegnévilmos hercegcharing cross kórházkórház

Katalin hercegné és Vilmos herceg csütörtökön a londoni Charing Cross Kórházba látogatott, hogy köszönetet mondjanak az egészségügyi dolgozóknak a téli időszakban végzett munkájukért.

LONDON, UNITED KINGDOM - NOVEMBER 18: Princes of Wales Catherine arrives at Salesforce Tower to attend summit to encourage business leaders to invest in early childhood in London, United Kingdom on November 18, 2025. Ilyas Tayfun Salci / Anadolu (Photo by Ilyas Tayfun Salci / Anadolu via AFP), Katalin hercegné
Katalin hercegné a londoni Charing Cross Kórházba látogatott
Fotó: ILYAS TAYFUN SALCI / ANADOLU

Bár eredetileg Vilmos egyedül ment volna, Katalin is csatlakozott, meglepve a személyzetet. 

A látogatás során Katalin beszélgetett egy önkéntessel, aki kemoterápiás betegekkel foglalkozik. 

A hercegné ekkor megosztotta saját tapasztalatait a rákkal és a kezelésekkel kapcsolatban, amelyet 2024-ben diagnosztizáltak nála, és 2025 januárjában jelentette be, hogy daganatos megbetegedésben szenved – írja a Bors.

Katalin hercegné így reagált

A beszélgetés közben Katalin hercegné együttérzően reagált: „Tudom.” Majd Vilmos vállát megérintve hozzátette: „Te is tudod.” A látogatás célja az NHS Charities Together jótékonysági szervezet munkájának bemutatása és az egészségügyi dolgozók támogatása volt. 

A pár mosolyogva búcsúzott, és boldog új évet kívánt a kórház személyzetének.

Korábban Vilmos herceg nyilatkozott felesége betegségéről. A trónörökös egy televíziós interjúban őszintén vallott arról, mennyire megviselte, hogy Katalin hercegné a rák ellen harcolt. 

 

