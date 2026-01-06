Rendkívüli közleményt adott ki a TV2 az egyik népszerű műsoráról

Január 24-től újra különleges epizódokkal jelentkezik a TV2 közönségkedvenc műtárgy-kereskedő showja, a Kincsvadászok. Szombat esténként érkezik a VIP kiadás, amelyben ezúttal ismert közéleti szereplők próbálják értékesíteni tárgyaikat. A műsort továbbra is Till Attila vezeti, a jól ismert kereskedők pedig továbbra is szakértő szemmel vizsgálják meg a hírességek által hozott különleges darabokat. A kérdés minden alkalommal ugyanaz: vajon valódi kincs kerül az asztalra és megszületik-e a nagy üzlet? - írja a Bors.

Indul a Kincsvadászok VIP. Fotó: Nánási Pál / TV2

Sportautók, műalkotások és családi örökségek is szerepelnek a Kincsvadászok VIP repertoárjában

A VIP epizódok kínálata rendkívül változatos. A kilencvenes évekbeli sportautóktól kezdve, a családi hagyatékból származó festményeken át, az ezüst étkészletekig, de még bronzszobrok is górcső alá kerülnek. A tárgyak mögött sokszor személyes, olykor megható történetek állnak, amelyek még izgalmasabbá teszik az alkudozást. A műsor készítői szerint a nézők ezúttal sem maradnak humor, feszült tárgyalások, váratlan fordulatok és érzelmes pillanatok nélkül. A január 24-i nyitóepizódban rögtön több ismert személyiség érkezik a szakértők és kereskedők mellé. Feltűnnek többek között: Bay Éva, Oszvald Marika, Erdélyi Mónika, Szécsi Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó és Schmuck Andor is, akinek ez az egyik utolsó televíziós szereplése.