Király Linda olyat mutatott, amire kevesen számítottak

Király Linda látványos átalakuláson ment keresztül az elmúlt időszakban: az életmódváltás eredményeként ma már elégedett a tükörben látott önmagával, és fogyása rengeteg követőjének adott motivációt. Bár az ünnepek nem úgy alakultak, ahogyan elképzelte — influenzásan töltötte a karácsonyt —, pozitív hozzáállása töretlen maradt.

Király Linda Fotó: MW-Bulvár

„Hihetetlen, de fogytam az ünnepek alatt!” — nevetett Linda a hot! magazinnak, hozzátéve, hogy a betegség miatt keveset evett és sokat pihent, ezért is maradt el a hagyományos ünnepi étkezés.

Mit tervez Király Linda most? – Linda konyhája

Király Linda nem állt meg a fogyásnál: elindította saját YouTube-műsorát Linda konyhája címmel – írja a Bors cikke. A sorozatban olyan természetes, diétabarát ételrecepteket készít, amelyek bizonyítják, hogy az egészséges életmód nem egyenlő a lemondással.

„Nem vagyok hajlandó úgy élni, hogy életem végéig íztelen csirkét és brokkolit egyek” — mondta Linda, aki szereti az életet és szereti az ízeket. Már feltöltött receptek között szerepel például a „hamis lasagne”, ahol tészta helyett cukkinit használ, de a sajtok és fűszerek íze ugyanúgy ott vannak.

A műsorban heti rendszerességgel jelennek meg videók, amelyekben magyar, olasz és amerikai fogásokat készít természetes, diétás formában. Linda mindig kikéri a nézők véleményét is, hogy olyan recepteket mutasson be, amiket a közönség is szeret.

Miért ad motivációt Király Linda története másoknak?

Király Linda története azért inspiráló sokak számára, mert nem egy gyors diétát mutat be, hanem fenntartható életmódváltást: nem arról szól, hogy lemondjunk az ízekről, hanem arról, hogyan lehet egészségesen és finoman étkezni. A Király Linda YouTube-műsora ezt a szemléletet szeretné a gyakorlatba ültetni, és recepteken keresztül megmutatni mindenkinek.