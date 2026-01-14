Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor megosztott egy nagyon fontos dokumentumot

Ezt látnia kell!

Óriási tévedésben lehettünk eddig? Kiderült az igazság az emberiség eredetéről

király linda

Király Linda olyat mutatott, amire kevesen számítottak

9 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Király Linda most már teljesen elégedett azzal, hogy hány kilót mutat a mérleg – az életmódváltás nemcsak a külsején, hanem az önbizalmán is látszik. Király Linda most új célt tűzött ki: elindította saját főzőműsorát, ahol diétás, mégis ízletes recepteket oszt meg a közönséggel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
király lindalinda konyhájaéletmódváltás

Király Linda látványos átalakuláson ment keresztül az elmúlt időszakban: az életmódváltás eredményeként ma már elégedett a tükörben látott önmagával, és fogyása rengeteg követőjének adott motivációt. Bár az ünnepek nem úgy alakultak, ahogyan elképzelte — influenzásan töltötte a karácsonyt —, pozitív hozzáállása töretlen maradt.

KirályLinda, Király Linda, 20250919 Budapest Király Linda énekesn? Fotó: Máté Krisztián (MK) MW Bulvár
Király Linda Fotó: MW-Bulvár

„Hihetetlen, de fogytam az ünnepek alatt!” — nevetett Linda a hot! magazinnak, hozzátéve, hogy a betegség miatt keveset evett és sokat pihent, ezért is maradt el a hagyományos ünnepi étkezés.

Mit tervez Király Linda most? – Linda konyhája

Király Linda nem állt meg a fogyásnál: elindította saját YouTube-műsorát Linda konyhája címmel – írja a Bors cikke. A sorozatban olyan természetes, diétabarát ételrecepteket készít, amelyek bizonyítják, hogy az egészséges életmód nem egyenlő a lemondással.

„Nem vagyok hajlandó úgy élni, hogy életem végéig íztelen csirkét és brokkolit egyek” — mondta Linda, aki szereti az életet és szereti az ízeket. Már feltöltött receptek között szerepel például a „hamis lasagne”, ahol tészta helyett cukkinit használ, de a sajtok és fűszerek íze ugyanúgy ott vannak.

A műsorban heti rendszerességgel jelennek meg videók, amelyekben magyar, olasz és amerikai fogásokat készít természetes, diétás formában. Linda mindig kikéri a nézők véleményét is, hogy olyan recepteket mutasson be, amiket a közönség is szeret.

Miért ad motivációt Király Linda története másoknak?

Király Linda története azért inspiráló sokak számára, mert nem egy gyors diétát mutat be, hanem fenntartható életmódváltást: nem arról szól, hogy lemondjunk az ízekről, hanem arról, hogyan lehet egészségesen és finoman étkezni. A Király Linda YouTube-műsora ezt a szemléletet szeretné a gyakorlatba ültetni, és recepteken keresztül megmutatni mindenkinek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!