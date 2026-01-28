Kiss Virág falatnyi bikiniben vitte el a show-t

Kiss Virág az elmúlt években nemcsak a fitnesz világában vált ismertté, hanem az Instagramon is erős, inspiráló közösséget épített maga köré. Ferentzy-Kiss Virág rendszeresen oszt meg edzéssel, életmóddal és motivációval kapcsolatos tartalmakat, de időről időre olyan fotókkal is jelentkezik, amelyek nagy visszhangot váltanak ki a rajongók körében. Legutóbbi, bikiniben készült képe is ilyen volt - írja a Bors.

Kiss Virág alakját és kisugárzását a rajongók folyton dicsérik

Fotó: Szabolcs László

Kiss Virág bikinis fotója tarolt az Instagramon

A fitneszedző egy strandon készült fényképet tett közzé Instagram-oldalán, amelyen olívazöld bikiniben, napszemüvegben élvezte a napsütést. A kép különlegessége nemcsak a nyárias hangulat volt, hanem az is, hogy januárban jelent meg, amikor a legtöbben még messzinek érzik a strandolás időszakát.

A fotó gyorsan nagy figyelmet kapott: a kommentelők sorra dicsérték Virág alakját, kisugárzását és természetes szépségét, sokan egyenesen „istennőként” emlegették.

Kiss Virág motiváló gondolatatokat osztott meg

A látványos képek mögött azonban tudatos üzenet is áll. Virág a közelmúltban a testképről és az önelfogadásról is megfogalmazta gondolatait, amelyek sok követőt megérintettek. Egy posztjában így írt:

Hosszú az út, amit bejártam. A célom: minden nap egy kicsit jobb legyek, mint tegnap… Fejben, testben, lélekben. Ne másokhoz mérd magad, csak önmagadhoz!

- írta Virág bejegyzésében.

