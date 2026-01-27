Kiszel Tünde Dubajban világsztár lett — ezt a videót nem lehet nem megnézni

Kiszel Tünde Dubajban családjával pihent, miután az év elején elsöprő sikert aratott a 2026-os jubileumi naptárával. A pihenés azonban gyorsan félbeszakadt: egy rajongó a medence mellett, bikiniben kapta el a naptárdívát, aki nem volt rest dedikálni egy példányt a friss kiadásból – írja a Bors.

Kiszel Tünde Dubajban pihenés közben is reflektorfényben — bikinis megjelenés, jubileumi naptár és rajongói figyelem Fotó: MW Bulvár

A jelenetről készült videó villámgyorsan terjedni kezdett, a kommentelők szerint Kiszel Tünde Dubajban már igazi világsztárként mozog — nemcsak felismerik, hanem célzottan keresik is.

„Dubajban is sikeres a 2026-os jubileumi naptáram”

A poszthoz fűzött szöveg mindent elárul: a naptárdíva szerint a siker határokon átível. A rajongók visszajelzései alapján Kiszel Tünde Dubajban is ugyanazzal a karizmával hódít, mint Magyarországon — bikiniben, mosolyogva, természetesen.

