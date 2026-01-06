Gyászol, megtört Kiszel Tünde

Ahogy arról a Bors elsőként beszámolt, január 5-én szörnyű tragédia történt: a XVIII. kerületben, egy lakópark egyik épületében holtan találták Dudás Mikit. Az egykori világbajnok kajakozó mindössze 34 éves volt, halála családját, barátait és sporttársait egyaránt sokkolta.

Kiszel Tünde megrendítő sorokkal búcsúzott a fiatalon elhunyt Dudás Mikitől

Fotó: Instagram/kiszeltunde

Kiszel Tünde szívszorító búcsúja a tragédia után

A felfoghatatlan veszteség hírére számos ismert ember fejezte ki részvétét a közösségi oldalakon. Köztük volt Kiszel Tünde is, aki az Instagram-oldalán szívszorító sorokkal búcsúzott.

Isten veled, drága Miki! Felfoghatatlan, hogy 34 éves korában örökre elment Dudás Miki, világbajnok kajakozó! Nincsenek szavak! Nem akarom elhinni!

A naptárdíva posztjában arról is megemlékezett, mennyire hálás a sorsnak, hogy személyesen ismerhette a sportolót, és több népszerű televíziós műsorban együtt szerepelhettek. Mint fogalmazott, Dudás Miki mindig kedves, közvetlen és udvarias volt, emlékét pedig örökre a szívében őrzi.

Végezetül így búcsúzott:

A jó Isten ültessen maga mellé! A feltámadásig nyugodj békében! Őszinte részvétem a Családnak!

A tragédiával kapcsolatban a hatóságok is közleményt adtak ki. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint 2026. január 5-én, 11 óra 22 perc körül találtak holtan egy 34 éves férfit egy XVIII. kerületi lakásban. A halálesettel összefüggésben idegenkezűségre, bűncselekményre utaló jel eddig nem merült fel, az eset körülményeit közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálják.

