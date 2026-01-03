Sellőként tért vissza – így még nem látta Kiszel Tündét

Kiszel Tünde Instagram-oldalán mutatta be legújabb naptárfotóját, amelyen egy különleges, babarózsaszín ruhában pózol. A kövekkel díszített, habos-babos szoknyájú öltözék már első pillantásra is igazi hercegnős, sőt, sellőhangulatot áraszt.
Látványos megjelenés az új év elején
A naptárdíva hónapról hónapra új külsővel lepi meg rajongóit, és most sem tett kivételt. A rózsaszín, csillogó ruhaköltemény azonnal elnyerte a követők tetszését.
Kiszel Tünde naptár: odavannak a rajongók
A kommentelők elhalmozták dicsérő szavakkal a sztárt: sokan „sellőként” emlegették, mások szerint pedig a januári naptárlap az év egyik legszebb darabja lett.
A teljes cikket és Kiszel Tünde januári fotóját a BORS oldalán találja.
25 éve minden falon: Kiszel Tünde naptára jubileumot ünnepel!
Kiszel Tünde idén különleges mérföldkőhöz érkezik: legendás naptára immár 25 éve díszíti magyar otthonok, irodák, sőt még orvosi rendelők falát is. Kiszel Tünde a Borsnak mesélt arról, milyen szokatlan helyeken találkozott már saját fotóival, és kik várják minden évben izgatottan az új kiadást.
Titokzatos férfi mellett tűnt fel Kiszel Tünde
Az ismert celeb előkelő hercegnőként ragyogott a Racing Royale eseményén. Kiszel Tündét a barátja is elkísérte a rendezvényre.