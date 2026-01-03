Sellőként tért vissza – így még nem látta Kiszel Tündét

Kiszel Tünde Instagram-oldalán mutatta be legújabb naptárfotóját, amelyen egy különleges, babarózsaszín ruhában pózol. A kövekkel díszített, habos-babos szoknyájú öltözék már első pillantásra is igazi hercegnős, sőt, sellőhangulatot áraszt.

Kiszel Tünde

Fotó: Instagram/kiszeltunde

Látványos megjelenés az új év elején

A naptárdíva hónapról hónapra új külsővel lepi meg rajongóit, és most sem tett kivételt. A rózsaszín, csillogó ruhaköltemény azonnal elnyerte a követők tetszését.

Kiszel Tünde naptár: odavannak a rajongók

A kommentelők elhalmozták dicsérő szavakkal a sztárt: sokan „sellőként” emlegették, mások szerint pedig a januári naptárlap az év egyik legszebb darabja lett.

