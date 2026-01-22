Durva fordulat a tél közepén: Kiszel Tünde forró képekkel jelentkezett Dubajból

Nem először okoz kisebb internetes felfordulást Kiszel Tünde, ám a most megosztott képek még a megszokottnál is merészebbre sikerültek. A pálmafák árnyékában készült fotókon egy zöldes bikini emeli ki tökéletes alakját és látványos dekoltázsát, miközben a dubaji napsütésben élvezi a nyaralást – írj a Bors.

Kiszel Tünde Dubajból üzent: szexi bikiniben villantotta meg bomba alakját - Fotó: Instagram/kiszeltunde

Kiszel Tünde Dubajban: bikinis fotók, amik letarolták a közösségi oldalt

Ha valaki nem ismerné, a képek alapján biztosan nem mondaná meg, hogy a fotómodell már 66 éves is elmúlt. A követők szerint a szett kifejezetten jól áll neki, a színválasztás pedig csak még jobban kiemeli bomba formáját.

A rajongók nem maradtak visszajelzés nélkül: záporoznak a lángoló emojik, dicsérő kommentek és elismerő üzenetek. Sokan szerint igazi üde színfolt ez a dubaji betekintés a téli szürkeségben.

A képek középpontjában természetesen maga a naptárdíva áll — a fotók pedig, ahogy lenni szokott, magukért beszélnek.

