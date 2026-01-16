Újabb merész húzás Köllő Babettől – a rajongók álla leesett

A színésznő ezúttal egy egyrészes, fekete ruhában pózolt a kamerának, amely tökéletesen kiemelte alakját. A sötét fények, a hangsúlyos smink és az arcára vetülő csillogó fények együtt igazán drámai, mégis elegáns hatást keltettek. Köllő Babett haja finoman keretezte az arcát, ami tovább fokozta a fotók atmoszféráját – írja a Bors.

Köllő Babett merész fekete ruhában pózolt – a rajongók azonnal elárasztották a posztot dicséretekkel

Fotó: MW Bulvár

A bejegyzés megjelenése után szinte azonnal felrobbant a kommentmező: tűz- és szívecske-emojik lepték el a posztot, a követők pedig egyöntetűen dicsérték a látványt. Sokan szerintük ez az egyik legemlékezetesebb fotó, amit az utóbbi időben megosztott.

