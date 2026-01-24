Korda György és Balázs Klári még sosem élt át ilyet a koncertjükön

Korda György és Balázs Klári elmesélte, hogy az MTVA show-jában két nagy újdonság is volt. Az énekes házaspár a december végi fellépésekre is kitért, mindketten igencsak meghatódtak, írja a borsonline.hu.
Balázs Klári szerint „igazán széles a hazai slágerpaletta”, van honnan meríteni, de ebben az évadban volt pár változás a Csináljuk a fesztivált! adásaiban:
Van különbség az évadok közt, és kell is, hogy legyen. Ebben a szezonban helyenként az alternatív zenék felé is nyitottunk: ezek bizonyos körökben nagyon ismertek, de nem országos slágerek. Ezeket is meg kell ismertetni a hallgatókkal, vagy épp velünk, és sokszor kellemes meglepetés ért minket is.
Korda György szerint voltak változások a koncepcióban: „Megjelent az aranygomb, amely mind a négy zsűritagnak biztosított egy olyan lehetőséget, hogy egy olyan dalt továbbjuttasson a középdöntőbe, amelynek szerinte ott a helye.”
Korda György bevallotta, nem a legjobb dalt, hanem a legnagyobb slágert keresik
A már 87 éves, de továbbra is aktív táncdalénekes bevallotta a Borsnak, hogy találkoztak olyan dalokkal amelyeket nem igazán éreztek magukénak:
Lehetőségünk volt, hogy elmondjuk, hogy kicsit távol áll az ízlésünkről. De ami igazán fontos, amit kiemelnék, hogy a legnagyobb slágert keressük. Van különbség a dal és a sláger között. Nem mindig a legjobb dal a legnagyobb sláger.
A műsor amúgy hamarosan véget ér, ezen a hétvégén már a kétrészes elődöntő lesz adásban (Duna, 19.35).
Meghatódtak a fogadtatástól
Balázs Klári bevallotta, hogy ők mindig izgulnak, ha színpadra lépnek.
Minden helyszín más, minden közönség más, mindig fel kell készülni. Figyelek arra, nehogy Gyurinak kioldódjon a cipője, figyelek arra, nehogy rálépjek a hosszú ruhámra… de úgyis rálépek! Mindig izgalmas dolog a fellépés. De a mostani Erkel-színházas előadások örökre emlékezetesek maradnak: december 30-án és december 31-én léptünk fel, álló taps fogadott minket, öt percig! Nem tudtuk elkezdeni a koncertet, őrületes ünneplést kaptunk. A végén általában ez van, de a koncert előtt… megható volt nagyon.
Korda György hozzátette, hogy 69 éve énekel, ő ilyet még nem látott.
