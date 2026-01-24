Hírlevél
Az ukránok átlépték a vörös vonalat – Kijev példátlan támadást intézett Magyarország ellen

Korda György

Korda György és Balázs Klári még sosem élt át ilyet a koncertjükön

51 perce
Olvasási idő: 6 perc
A legendás páros a Csináljuk a fesztivált! műsorában zsűrizik, nem először. Korda György és Balázs Klári az Erkel színházas koncertjeiken olyan fogadtatásban részesült, hogy attól teljesen elérzékenyültek.
Korda György

Korda György és Balázs Klári elmesélte, hogy az MTVA show-jában két nagy újdonság is volt. Az énekes házaspár a december végi fellépésekre is kitért, mindketten igencsak meghatódtak, írja a borsonline.hu.

Budapest, 2025. január 4. Korda Györgyöt köszöntik születésnapja alkalmából, mellette felesége, Balázs Klári a Csináljuk a fesztivált! című műsor 4. évad hatodik adásának felvételén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) óbudai stúdiójában 2024. október 3-án.MTI/Szigetváry Zsolt
Korda György és Balázs Klári élvezi a zsűrizést a Csináljuk a fesztivál! című műsorban – Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Balázs Klári szerint „igazán széles a hazai slágerpaletta”, van honnan meríteni, de ebben az évadban volt pár változás a Csináljuk a fesztivált! adásaiban:

Van különbség az évadok közt, és kell is, hogy legyen. Ebben a szezonban helyenként az alternatív zenék felé is nyitottunk: ezek bizonyos körökben nagyon ismertek, de nem országos slágerek. Ezeket is meg kell ismertetni a hallgatókkal, vagy épp velünk, és sokszor kellemes meglepetés ért minket is.

Korda György szerint voltak változások a koncepcióban: „Megjelent az aranygomb, amely mind a négy zsűritagnak biztosított egy olyan lehetőséget, hogy egy olyan dalt továbbjuttasson a középdöntőbe, amelynek szerinte ott a helye.”

Korda György bevallotta, nem a legjobb dalt, hanem a legnagyobb slágert keresik 

A már 87 éves, de továbbra is aktív táncdalénekes bevallotta a Borsnak, hogy találkoztak olyan dalokkal amelyeket nem igazán éreztek magukénak:

Lehetőségünk volt, hogy elmondjuk, hogy kicsit távol áll az ízlésünkről. De ami igazán fontos, amit kiemelnék, hogy a legnagyobb slágert keressük. Van különbség a dal és a sláger között. Nem mindig a legjobb dal a legnagyobb sláger.

A műsor amúgy hamarosan véget ér, ezen a hétvégén már a kétrészes elődöntő lesz adásban (Duna, 19.35).

Meghatódtak a fogadtatástól

Balázs Klári bevallotta, hogy ők mindig izgulnak, ha színpadra lépnek. 

Minden helyszín más, minden közönség más, mindig fel kell készülni. Figyelek arra, nehogy Gyurinak kioldódjon a cipője, figyelek arra, nehogy rálépjek a hosszú ruhámra… de úgyis rálépek! Mindig izgalmas dolog a fellépés. De a mostani Erkel-színházas előadások örökre emlékezetesek maradnak: december 30-án és december 31-én léptünk fel, álló taps fogadott minket, öt percig! Nem tudtuk elkezdeni a koncertet, őrületes ünneplést kaptunk. A végén általában ez van, de a koncert előtt… megható volt nagyon.

Korda György hozzátette, hogy 69 éve énekel, ő ilyet még nem látott.

