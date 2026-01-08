Korda György 87 évesen sem lassít – elképesztő dolgot jelentett be

Feleségével és színpadi partnerével, Balázs Klárival gőzerővel dolgoznak, miközben a jegyek villámgyorsan fogynak. Korda György szerint ez nem egyszerű koncert lesz, hanem háromórás, sztárvendégekkel teletűzdelt show a Budapest Aréna színpadán – írja a Bors.

Korda György és Balázs Klári sztárparádét ígér az Arénában.

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga

Korda György gigakoncerttel tér vissza

A háttérben már zajlik a gigakészülődés, és minden jel arra mutat, hogy akár dupla Aréna is összejöhet.

Készülünk a jövő évben egy Arénára, ami esetleg dupla Aréna is lehet.

A műsorban régi slágerek és ritkán hallott dalok keverednek, sőt vadonatúj duett is érkezik. A színpadon vendégként feltűnik Szikora Robi és Király Viktor is, ami garantált sztárparádét ígér.

Új dalok és régi slágerek

A koncert mögött rengeteg munka és tudatos felkészülés áll. A rajongók talán nem is sejtik, mennyi energia és kitartás kell ahhoz, hogy a színpadon minden tökéletes legyen.

Fel kell még énekelni sok számot, és az egésznek ugye van egy koncepciója, azon kell dolgozni. Ebbe a szakmába, az életbe, úgy kell élni, mintha egy élsportoló lennél. Vigyázni kell a kondícióra, az evésre, az alvásra, a mozgásra. Ez a hosszú élet és siker titka.

A póker és a Reptér

Korda György számára a zene mellett a póker is kiemelt szerepet játszik: 25 éve közvetíti, és olyan biztos pontnak tartja, amit senki nem vehet el tőle. A kártya ugyanúgy edzésben tartja a koncentrációját és lendületét, mint a színpad az előadói formáját. Emellett a „Reptér” című dal mára túlmutat egy slágeren, egész életútját és munkásságát szimbolizálja. Ezeket a sikereket nem titkolja: mérföldköveknek tekinti, amelyekre joggal büszke. Egy biztos: aki lemarad erről az estéről, az az év koncertjéről marad le.

Száguldó turné-sorozat

Tavaly 70 koncerttel készültek országos turnéra. A legendás házaspár célja, hogy minden fellépés élmény legyen a közönség számára, ezért nemcsak klasszikus helyszíneken lépnek fel, hanem fesztiválokon is.