Korda György 87 évesen sem lassít – elképesztő dolgot jelentett be

Feleségével és színpadi partnerével, Balázs Klárival gőzerővel dolgoznak, miközben a jegyek villámgyorsan fogynak. Korda György szerint ez nem egyszerű koncert lesz, hanem háromórás, sztárvendégekkel teletűzdelt show a Budapest Aréna színpadán – írja a Bors.
Korda György gigakoncerttel tér vissza
A háttérben már zajlik a gigakészülődés, és minden jel arra mutat, hogy akár dupla Aréna is összejöhet.
Készülünk a jövő évben egy Arénára, ami esetleg dupla Aréna is lehet.
A műsorban régi slágerek és ritkán hallott dalok keverednek, sőt vadonatúj duett is érkezik. A színpadon vendégként feltűnik Szikora Robi és Király Viktor is, ami garantált sztárparádét ígér.
Új dalok és régi slágerek
A koncert mögött rengeteg munka és tudatos felkészülés áll. A rajongók talán nem is sejtik, mennyi energia és kitartás kell ahhoz, hogy a színpadon minden tökéletes legyen.
Fel kell még énekelni sok számot, és az egésznek ugye van egy koncepciója, azon kell dolgozni. Ebbe a szakmába, az életbe, úgy kell élni, mintha egy élsportoló lennél. Vigyázni kell a kondícióra, az evésre, az alvásra, a mozgásra. Ez a hosszú élet és siker titka.
A póker és a Reptér
Korda György számára a zene mellett a póker is kiemelt szerepet játszik: 25 éve közvetíti, és olyan biztos pontnak tartja, amit senki nem vehet el tőle. A kártya ugyanúgy edzésben tartja a koncentrációját és lendületét, mint a színpad az előadói formáját. Emellett a „Reptér” című dal mára túlmutat egy slágeren, egész életútját és munkásságát szimbolizálja. Ezeket a sikereket nem titkolja: mérföldköveknek tekinti, amelyekre joggal büszke. Egy biztos: aki lemarad erről az estéről, az az év koncertjéről marad le.
Száguldó turné-sorozat
Tavaly 70 koncerttel készültek országos turnéra. A legendás házaspár célja, hogy minden fellépés élmény legyen a közönség számára, ezért nemcsak klasszikus helyszíneken lépnek fel, hanem fesztiválokon is.