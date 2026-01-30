Elhunyt a magyar jazzlegenda

Szomorú hír rázta meg a magyar zenei életet: 81 éves korában elhunyt Kőszegi Imre, Liszt Ferenc-díjas jazzdobos, zeneszerző és pedagógus. Halálhírét Lakatos Béla zeneszerző tette közzé közösségi oldalán, megrendüléssel búcsúzva a magyar jazz egyik legnagyobb alakjától – írja a Bors.

Kőszegi Imre több mint fél évszázados pályafutása során meghatározó szerepet játszott a hazai jazz fejlődésében. Nemcsak kivételes zenészként, hanem tanárként is maradandót alkotott.

Világszerte elismerték Kőszegi Imre páratlan tehetségét

Kőszegi Imre játszott többek között a Rákfogóban Szakcsi Lakatos Bélával, a Super Trióban Vukán Györggyel és Berkes Balázzsal, valamint a Take 4 együttesben Babos Gyulával és Tomsits Rudolffal.

A zenész nemzetközi szinten is elismert művészekkel dolgozott együtt: zenélt Zoller Attilával, Szabó Gáborral, valamint olyan világsztárokkal, mint Art Farmer, Chico Freeman, Kenny Wheeler vagy Trilok Gurtu.

Játéka számtalan lemezfelvételen hallható, alkotókedve egészen pályája végéig megmaradt.

1992-től tanított, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem dzsessz tanszakának dob tanszékvezető tanáraként tevékenykedett. 2002 és 2008 között a Magyar Jazz Szövetség elnöke volt. Munkásságát számos díjjal ismerték el: 1995-ben Szabó Gábor-életműdíjjal, 1998-ban Lyra-díjjal, 2003-ban a Magyar Köztársaság Érdemrend tisztikeresztjével, 2009-ben a Magyar Jazz Díjával, 2011-ben Liszt Ferenc-díjjal jutalmazták, tavaly májusban vehette át a Babos jazz-előadói díjat. Emellett eMeRTon-, Gramofon- és Artisjus-díjat is kapott.

