Rácz Gergő és Orsovai Reni között továbbra is működik a kémia

A közös slágerhez stílusos klip is készült, amely rövid idő alatt nagy nézettséget hozott a YouTube-on. A kommentszekcióban egymást érik a lelkes visszajelzések: sokan „szenzációsnak” és „brutálisan jónak” nevezik a dalt – írja a Bors.

Rácz Gergő és Orsovai Reni új közös slágere tetszik a rajongóknak

Fotó: TRENKA ATTILA

A rajongók egyhangú véleménye szerint Rácz Gergő és Orsovai Reni továbbra is tökéletesen működik együtt, az Ahogy jár pedig újabb bizonyítéka annak, hogy közös zenéik rendre betalálnak a közönségnél.

