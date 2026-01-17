Rácz Gergő és Orsovai Reni között továbbra is működik a kémia

Újabb közös slágerrel jelentkezett Rácz Gergő és Orsovai Reni: megérkezett az Ahogy jár, amely már a megjelenése után tarolni kezdett a rajongók körében. A korábbi sikerdalok után a páros most sem okozott csalódást, a közös sláger tarol.
A közös slágerhez stílusos klip is készült, amely rövid idő alatt nagy nézettséget hozott a YouTube-on. A kommentszekcióban egymást érik a lelkes visszajelzések: sokan „szenzációsnak” és „brutálisan jónak” nevezik a dalt – írja a Bors.
Rácz Gergő és Orsovai Reni közös slágere meghódította a közönséget
A rajongók egyhangú véleménye szerint Rácz Gergő és Orsovai Reni továbbra is tökéletesen működik együtt, az Ahogy jár pedig újabb bizonyítéka annak, hogy közös zenéik rendre betalálnak a közönségnél.
Egy hajszálon múlt Rácz Gergő élete
Rácz Gergő őszintén beszélt arról, hogyan élte meg a betegséget, és az milyen hatással volt későbbi életére.
