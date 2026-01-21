Új fejezet kezdődhet Krausz Gábor és Mikes Anna életében

Krausz Gábor élete az elmúlt egy évben gyökeresen megváltozott: nemcsak szakmailag, hanem magánéletében is új szintre lépett. Feleségével, Mikes Annával négy hónappal az esküvőjük után is a boldogság felhőiben járnak, és már a közös jövőt tervezik. Krausz Gábor nyíltan beszélt arról is, milyen nagy álmokat dédelgetnek a jövőre nézve – írja a Bors.

Krausz Gábor és Mikes Anna – Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin

Krausz Gábor és Mikes Anna szeretne gyereket

Krausz Gábor és Mikes Anna számára sorsfordító volt a tavalyi év: szeptemberben összeházasodtak, kapcsolatuk pedig azóta még mélyebb lett. Bár sokan úgy tartják, hogy a házasság csupán egy papír, Gábor és felesége is úgy érzik, a kimondott igen óta új szintre lépett a kapcsolatuk. Tudatosabban tervezik a jövőt, és már nemcsak párként, hanem családként tekintenek magukra. Krausz Gábor elmondása szerint a mindennapok apró örömei teszik igazán teljessé a közös életüket, miközben mindketten építik a saját szakmai karrierjüket.

A jövővel kapcsolatban komoly terveik vannak: nagyobb otthonba költöznének, és a családalapítás gondolata is egyre hangsúlyosabb.

Krausz Gábor és Mikes Anna nem titkolják, hogy szeretnének kisbabát, ezért már most azon gondolkodnak, merre lépjenek tovább lakhatás terén. Bár a várandósságról szóló pletykákat cáfolták, azt hangsúlyozták: amikor eljön az ideje, örömmel osztják majd meg a hírt.

Sorsfordító pillanat: hatalmas örömhírt osztott meg Mikes Anna

A szerelmük egy televíziós műsor forgatásán bontakozott ki, amely mára az egyik legismertebb celebrománccá nőtte ki magát. Mikes Anna és Krausz Gábor története azóta is sokak számára példamutató és inspiráló.

Elképesztő felvétel Krausz Gáborék esküvőjéről

Egy különleges felvételt tett közzé Krausz Gábor, amely egészen új oldalát mutatja meg a nagy napnak. A friss házasok szerint ez volt az est egyik legemlékezetesebb pillanata.