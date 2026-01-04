Kulcsár Edina így zsonglőrködik a gyerekek között

Az idő gyorsan repül, és Kulcsár Edina számára különösen fontos, hogy minden fontos pillanatban jelen legyen a családjával – írja a Bors.

Kulcsár Edina

Fotó: Bors

„Az egyik percben még a kisbabánkkal játszunk, a következőben már az ovira, majd az iskolára készülünk. Szeretném, ha tényleg ott lehetnék ezekben a percekben” – mondja a szépségkirálynő.

Az újévet Edina nem hangos fogadkozásokkal kezdi, hanem csendes, tudatos döntésekkel, amelyek hosszú távon hatnak rá és gyermekeire.

„A tudatosság számomra az idei év legfontosabb szó: szeretnék még jobban jelen lenni anyaként, nőként és emberként. A mindennapok sodrásában könnyű elveszni a teendők között, de idén még inkább meg szeretném állni egy pillanatra” – vallja.

A rajongókat is meglepte, milyen személyes történetet osztott meg a szépségkirálynő. A videóban Kulcsár Edina életének egy eddig rejtett családi titkát fedte fel. A vallomás egyszerre őszinte, fájdalmas és felemelő. A modell arról mesélt, honnan ered az a rendíthetetlen erő, amellyel a családját és a gyereknevelést szemléli.

