Kulcsár Edina így zsonglőrködik a gyerekek között

A négygyermekes egykori szépségkirálynő számára a gyereknevelés nem teher, hanem a legszebb feladat, amit végezhet. Kulcsár Edina mindig arra törekszik, hogy egyik gyermeke se érezze, hogy kevesebb figyelmet kap, mint a többiek.
szépségkirálynőKulcsár Edinacsalád

Az idő gyorsan repül, és Kulcsár Edina számára különösen fontos, hogy minden fontos pillanatban jelen legyen a családjával – írja a Bors

Kulcsár Edina
Kulcsár Edina
Fotó: Bors

„Az egyik percben még a kisbabánkkal játszunk, a következőben már az ovira, majd az iskolára készülünk. Szeretném, ha tényleg ott lehetnék ezekben a percekben” – mondja a szépségkirálynő. 

Az újévet Edina nem hangos fogadkozásokkal kezdi, hanem csendes, tudatos döntésekkel, amelyek hosszú távon hatnak rá és gyermekeire.  

„A tudatosság számomra az idei év legfontosabb szó: szeretnék még jobban jelen lenni anyaként, nőként és emberként. A mindennapok sodrásában könnyű elveszni a teendők között, de idén még inkább meg szeretném állni egy pillanatra” – vallja. 

