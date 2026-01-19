Kulcsár Edina kitálalt a házasságáról

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Nyílt vallomást tett házasságáról az egykori szépségkirálynő, aki ritkán beszél magánéletéről. Kulcsár Edina elárulta, hogyan élték meg párjával a kapcsolatuk kezdetét övező támadásokat.
Kulcsár Edina ritkán enged mély betekintést a magánéletébe, most azonban kivételt tett. Az egykori szépségkirálynő nyíltan mesélt második házasságáról, valamint arról, hogyan élték meg férjével, G.w.M-mel a kapcsolatuk kezdetét övező támadásokat – írja a Bors

Kulcsár Edina és G.w.M
Kulcsár Edina és G.w.M
Fotó: Markovics Gábor

Mindig volt körülöttünk egyfajta megkérdőjelezés, amit sokáig nem is értettünk. Én soha nem gondoltam, hogy nekünk bizonyítanunk kell. Ez már az eleje óta így van

 – fogalmazott Kulcsár Edina, hozzátéve, hogy kapcsolatuk stabilabb, mint azt sokan gondolnák, sőt, saját bevallása szerint ilyen erős köteléket korábban még nem tapasztalt. 

A kezdeti időszakot ugyanakkor nem szépítette meg: elismerte, hogy hatalmas vihar vette őket körül. Idővel azonban ez teljesen elcsendesedett, és ma már kizárólag az számít számukra, hogy ők hogyan érzik magukat egymás mellett. 

