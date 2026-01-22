Gyászol Kulcsár Edina – véget ért a boldog várakozás

A szívszorító hírt Kulcsár Edina 2026 januárjában osztotta meg követőivel az Instagramon, miután kérdezz–felelek formájában válaszolt a rajongók kérdéseire. A négygyermekes édesanya korábban férje, G.w.M révén került a figyelem középpontjába, amikor kiderült, hogy harmadik közös gyermeküket várják, ám a boldog várakozás tragikus fordulatot vett.

Kulcsár Edina és G.w.M

Fotó: Markovics Gábor

Előzmények: várandósság a nyilvánosság előtt

A rapper nemrég Hajdú Péter műsorában árulta el, hogy felesége várandós, ráadásul négy pozitív terhességi teszt is megerősítette az örömhírt. Akkor még nem jártak orvosnál, de a rajongók máris gratulációkkal árasztották el a párt.

Kulcsár Edina terhessége: megtörte a csendet

Egy követő egyenes kérdésére – miszerint valóban terhes volt-e – Kulcsár Edina rövid, ám annál fájdalmasabb választ adott:

a baba sajnos már nincs meg.

Szavaiból egyértelműen kiderült, hogy komoly lelki terhet cipel, és jelenleg élete egyik legnehezebb időszakát éli.

