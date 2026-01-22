Hírlevél
Félelmetes felfedezést tettek az Antarktisz vastag jégpáncélja alatt

Kulcsár Edina

Gyászol Kulcsár Edina – véget ért a boldog várakozás

Megrázó vallomással jelentkezett közösségi oldalán az egykori szépségkirálynő. Kulcsár Edina egy Instagram történetben erősítette meg, hogy az utóbbi időszakban azért tűnt el, mert súlyos lelki mélypontra került.
Kulcsár Edina

A szívszorító hírt Kulcsár Edina 2026 januárjában osztotta meg követőivel az Instagramon, miután kérdezz–felelek formájában válaszolt a rajongók kérdéseire. A négygyermekes édesanya korábban férje, G.w.M révén került a figyelem középpontjába, amikor kiderült, hogy harmadik közös gyermeküket várják, ám a boldog várakozás tragikus fordulatot vett.

Kulcsár Edina és G.w.M
Kulcsár Edina és G.w.M
Fotó: Markovics Gábor

Előzmények: várandósság a nyilvánosság előtt

A rapper nemrég Hajdú Péter műsorában árulta el, hogy felesége várandós, ráadásul négy pozitív terhességi teszt is megerősítette az örömhírt. Akkor még nem jártak orvosnál, de a rajongók máris gratulációkkal árasztották el a párt.

Kulcsár Edina terhessége: megtörte a csendet

Egy követő egyenes kérdésére – miszerint valóban terhes volt-e – Kulcsár Edina rövid, ám annál fájdalmasabb választ adott: 

a baba sajnos már nincs meg.

Szavaiból egyértelműen kiderült, hogy komoly lelki terhet cipel, és jelenleg élete egyik legnehezebb időszakát éli.

Kulcsár Edina
by u/OrchidComplete2511 in talk_hunfluencers

