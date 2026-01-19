Hírlevél
Rendkívüli

Egressy Mátyás eltűnése: meddig számít valaki körözött személynek?

rendőrség

Körözi a rendőrség Kunu Máriót

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
Ismét a rendőrség látókörébe került a botrányairól ismert énekes, akit most garázdaság miatt keresnek. Kunu Márió eközben Dubajban pihen, és közösségi oldalain gondtalanul posztolja nyaralása pillanatait rajongóinak.
rendőrségkunu márióénekes

Kunu Márió ismét a rendőrség látókörébe került, ezúttal garázdaság miatt keresik, ám az énekes közben Dubajban pihen – írja a Bors

Kunu Márió
Kunu Márió
Fotó: Instagram

A januári napsütés és a kellemes, 21 fokos idő remek alkalmat biztosít a lazításra, amit Kunu Márió ki is használ, csakhogy a rendőrség garázdaság miatt keresi az énekest, aki korábban már több ügyben is a hatóság figyelmébe került. 

Nem ez az első eset, hogy Kunu Márió törvénysértés miatt szerepel a körözési listán. Volt már ellene elfogatóparancs drogügyben, támadt meg közfeladatot ellátó személyt, valamint zaklatás miatt is keresték. Most ismét a police.hu listáján látható az arcképe. 

Mindezek ellenére az énekes láthatóan nem aggódik: Dubajban kisfiával pihen és élvezi a napsütést, amit rendszeresen megoszt közösségi oldalain. 

