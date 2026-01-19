Körözi a rendőrség Kunu Máriót

Kunu Márió ismét a rendőrség látókörébe került, ezúttal garázdaság miatt keresik, ám az énekes közben Dubajban pihen – írja a Bors.

Fotó: Instagram

A januári napsütés és a kellemes, 21 fokos idő remek alkalmat biztosít a lazításra, amit Kunu Márió ki is használ, csakhogy a rendőrség garázdaság miatt keresi az énekest, aki korábban már több ügyben is a hatóság figyelmébe került.

Nem ez az első eset, hogy Kunu Márió törvénysértés miatt szerepel a körözési listán. Volt már ellene elfogatóparancs drogügyben, támadt meg közfeladatot ellátó személyt, valamint zaklatás miatt is keresték. Most ismét a police.hu listáján látható az arcképe.

Mindezek ellenére az énekes láthatóan nem aggódik: Dubajban kisfiával pihen és élvezi a napsütést, amit rendszeresen megoszt közösségi oldalain.

Kunu Márió újabb botránya felrobbantotta a netet

Botrányt kavart a magyar zenész legújabb TikTok-videója. Kunu Márió egy vodkaversenyt tett közzé, amelyben barátjával látványosan nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott. A felvétel gyorsan eltűnt, de a közösségi médiában komoly felháborodást váltott ki.

Kunu Márió meglepő dolgot árult el új barátnőjéről

Kunu Márió magánélete hónapok óta lázban tartja a rajongókat. Feleségével, Alexandrával való kapcsolata egy ideje nyíltan válságban van, a válóperről is többször esett már szó. A kapcsolatuk megromlását sokan az énekes csapongó életvitelének tudják be, amelyet Alexandra nem tudott tovább elviselni. Kunu Márió most először szólalt meg nyíltan egy videóban, amelyet a kisfiával és új párjával, Czakó Emíliával, vagyis Kávétejszínnel töltött játszótéri pillanatok közben készítettek.