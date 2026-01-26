Hírlevél
Meghalt a népszerű magyar muzsikus

A magyar jazzélet meghatározó alakjától búcsúzik a szakma és a közönség, akinek játéka és tanári munkája generációkra hatott. Lattmann Béla neve Dorogtól a legnagyobb koncertszínpadokig egyet jelentett a minőséggel, az alázattal és a kifinomult zenei gondolkodással.
Lattmann Béla halálhíre megrázta a hazai zenei közösséget: a kiváló magyar jazz zenész, elismert jazz basszusgitáros és megbecsült dorogi zenész életműve számtalan együttműködésen, tanítványon és díjon keresztül él tovább. Pályája során a hazai jazz legnagyobbjaival dolgozott, miközben évtizedeken át formálta az oktatást is - írja a Bors.

20241019 SzombathelyCharlie koncert az AGORA MSH-ban.Fotó: Unger Tamás UT Vas népeKépen: Lattmann Béla zenész, basszusgitáros
Lattmann Béla tanárként és muzsikusként is generációkat inspirált - Fotó: MW

Mikor hunyt el Lattmann Béla?

Lattmann Béla 2026. január 26-án hunyt el, életének 66. évében. A szomorú hírt fia osztotta meg a nyilvánossággal, kérve a család gyászának tiszteletben tartását.

Lattmann Béla pályafutása

1960-ban született Dorogon, zenei tanulmányait helyben kezdte, majd a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában folytatta bőgő–jazz szakon. Basszusgitárosként a magyar jazz meghatározó formációiban játszott, világhírű muzsikusokkal lépett fel, és rendszeresen kísérte a hazai könnyűzene ikonikus előadóit is.

1989-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola jazz tanszakán tanított, részt vett a basszusgitár-oktatás tantervének kidolgozásában, valamint több szakmai kiadvány szerzője volt. Munkásságát rangos elismerések sora kísérte az EMeRTon-díjtól az Artisjus-díjon át a Magyar Érdemrend lovag- és tisztikeresztjéig.

Egy korszak zárult le 1947. január 25-én az amerikai alvilág történetében. Al Capone, a szesztilalom idején Chicagót uraló, „Sebhelyesarcúként” is ismert gengszter ezen a napon halt meg.

 

