Meglepő dolgot árult el a TV2 sztárja magáról – ezt senki nem gondolta volna

Lengyel Johanna a Megasztár után rövid idő alatt vált országosan ismertté, mégsem hagyja, hogy a hirtelen jött siker határozza meg a jövőjét. Az énekesnő tudatosan kerüli a merev terveket, és inkább a jelen megélésére koncentrál. Lengyel Johanna Megasztár-győzelme utáni időszakban most őszintén beszélt elképzeléseiről – írja a Bors.

Fotó: Markovics Gábor

Lengyel Johanna szerint a jövőt nem kell előre megírni

Lengyel Johanna számára az idei év legfontosabb célja a szólókarrier erősítése, ezen belül is a koncertezés, amit a legjobban szeret. Nem hisz a részletes forgatókönyvekben, inkább nyitva hagyja a lehetőségeket, mert tapasztalata szerint a legjobb dolgok váratlanul történnek.

Szeretem meghagyni a jövőt rejtélynek. Inkább megélem a jelent

– fogalmazott az énekesnő, aki szerint a túlzott tervezés gyakran épp az öröm megélését nehezíti meg.

Lengyel Johanna Megasztár-sikere után sem érzi szükségét annak, hogy hosszú évekre előre meghatározza az életét. Bár családot egyszer szeretne, azt nem tudja, mikor jön el ennek az ideje. Számára nem a konkrét célok számítanak, hanem az az érzés, amit a jövőben meg szeretne élni. Az éneklés viszont biztos pont az életében: ezen keresztül tudja igazán kifejezni magát.

Érdekesség, hogy korábban régésznek készült, és ezt az álmát sem zárta ki teljesen – szerinte az életben több út is belefér.

Egy lezárult időszak után új fejezet nyílt meg egy fiatal előadó életében, aki az elmúlt években nemcsak szakmailag, hanem emberileg is komoly utat járt be. Lengyel Johanna őszintén beszélt arról, hogyan élte meg a reflektorfény utáni csendet, és milyen belső folyamatok indultak el benne a sikert követően.

Lengyel Johanna 2025 egyik legnagyobb zenei felfedezettje lett, miután megnyerte a Megasztár 2025-ös évadát. A fiatal énekesnő a verseny alatt és után is folyamatos reflektorfényben élt, ám most tudatosan lassítana.