Akár nemzetközi sztár is lehet a Megasztár győzteséből?

A Megasztár győztese a 2025-ös évadban szinte végig uralta a mezőnyt, produkciói pedig nemcsak a nézők, hanem a szakma figyelmét is felkeltették. Lengyel Johanna már korábban is aktív volt a zenei életben Jaylenn néven, azonban az országos ismertséget egyértelműen a tehetségkutató hozta meg számára. Marics Peti mentoráltjaként hétről hétre stabil, magabiztos és látványos fellépésekkel erősítette pozícióját, miközben egyre többen kezdték a következő nagy popdívát látni benne - írja a Bors.

Lengyel Johanna tudatosan építi karrierjét

Fotó: Markovics Gábor

Mit mondott Karapancsev Kristóf Lengyel Johannáról?

A Sztárban Sztár leszek! egykori győztese, Karapancsev Kristóf nyíltan és elismerően beszélt Johannáról. Véleménye szerint az énekesnő nemcsak technikailag felkészült, hanem ösztönösen érzi a színpad működését is. Kiemelte, hogy ritka az a versenyző, aki ennyire magabiztos jelenléttel és természetes kisugárzással áll a reflektorfényben, és szerinte Johanna pontosan tudja, mit akar képviselni zeneileg.

Nemzetközi karrier várhat Lengyel Johannára?

A szakmabeliek szerint erre reális esély mutatkozik. Lengyel Johanna angol nyelvű dalokkal, modern hangzással és nemzetközi trendekhez illeszkedő arculattal dolgozik, ami megkönnyítheti a külföldi nyitást. A Megasztár utáni időszakban tudatos építkezés indult el körülötte, és ha ezt következetesen folytatja, akár nemzetközi platformokon is megjelenhet a neve.

Lesz közös dala Karapancsev Kristófnak és Lengyel Johannának?

Jelenleg hivatalos bejelentés nem született, de a nyilatkozatok alapján egyik fél sem zárkózik el egy esetleges együttműködéstől. Karapancsev Kristóf elmondása szerint inspirálónak tartja Johanna zenei világát, a rajongók pedig már most szívesen látnának egy közös projektet a két tehetség között. Egy ilyen kollaboráció a hazai popszíntéren is komoly figyelmet kapna.

Újabb műsorra készül Lengyel Johanna? – új irányba indul 2026-ban

Az ünnepi időszak sokaknál a hangos bulikról szól, ám vannak, akik egészen másképp képzelik el az év végét. Lengyel Johanna elárulta, miért fordít hátat a vad szilveszteri éjszakáknak, és hogyan szeretné lezárni élete egyik legintenzívebb évét.