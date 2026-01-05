Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt tudnia kell!

Megfagyott a levegő az ATV stúdiójában – ezt mondta a Tisza Párt tanácsadója

Fagy

Akár 30 centi hó is jöhet: riasztást adtak ki több vármegyére

Lengyel Johanna

Akár nemzetközi sztár is lehet a Megasztár győzteséből?

29 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A tehetségkutatók világa időről időre kitermel olyan előadókat, akik nemcsak egy műsort nyernek meg, hanem hosszabb távon is meghatározó szereplőivé válhatnak a hazai popéletnek. Lengyel Johanna esetében egyre többen érzik úgy, hogy nem csupán egy újabb győztesről van szó, hanem egy tudatosan építkező, karakteres előadóról, akinek pályája most lépett igazán új szakaszba.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lengyel JohannaMegasztárkarrier

A Megasztár győztese a 2025-ös évadban szinte végig uralta a mezőnyt, produkciói pedig nemcsak a nézők, hanem a szakma figyelmét is felkeltették. Lengyel Johanna már korábban is aktív volt a zenei életben Jaylenn néven, azonban az országos ismertséget egyértelműen a tehetségkutató hozta meg számára. Marics Peti mentoráltjaként hétről hétre stabil, magabiztos és látványos fellépésekkel erősítette pozícióját, miközben egyre többen kezdték a következő nagy popdívát látni benne - írja a Bors.

Lengyel Johanna, LengyelJohanna, Megasztár
Lengyel Johanna tudatosan építi karrierjét
Fotó: Markovics Gábor

Mit mondott Karapancsev Kristóf Lengyel Johannáról?

A Sztárban Sztár leszek! egykori győztese, Karapancsev Kristóf nyíltan és elismerően beszélt Johannáról. Véleménye szerint az énekesnő nemcsak technikailag felkészült, hanem ösztönösen érzi a színpad működését is. Kiemelte, hogy ritka az a versenyző, aki ennyire magabiztos jelenléttel és természetes kisugárzással áll a reflektorfényben, és szerinte Johanna pontosan tudja, mit akar képviselni zeneileg.

Nemzetközi karrier várhat Lengyel Johannára?

A szakmabeliek szerint erre reális esély mutatkozik. Lengyel Johanna angol nyelvű dalokkal, modern hangzással és nemzetközi trendekhez illeszkedő arculattal dolgozik, ami megkönnyítheti a külföldi nyitást. A Megasztár utáni időszakban tudatos építkezés indult el körülötte, és ha ezt következetesen folytatja, akár nemzetközi platformokon is megjelenhet a neve.

Lesz közös dala Karapancsev Kristófnak és Lengyel Johannának?

Jelenleg hivatalos bejelentés nem született, de a nyilatkozatok alapján egyik fél sem zárkózik el egy esetleges együttműködéstől. Karapancsev Kristóf elmondása szerint inspirálónak tartja Johanna zenei világát, a rajongók pedig már most szívesen látnának egy közös projektet a két tehetség között. Egy ilyen kollaboráció a hazai popszíntéren is komoly figyelmet kapna.

Újabb műsorra készül Lengyel Johanna? – új irányba indul 2026-ban

Az ünnepi időszak sokaknál a hangos bulikról szól, ám vannak, akik egészen másképp képzelik el az év végét. Lengyel Johanna elárulta, miért fordít hátat a vad szilveszteri éjszakáknak, és hogyan szeretné lezárni élete egyik legintenzívebb évét.

Titokban egy pár? Új jelek utalnak Marics Peti és Johanna szerelmére

A Megasztár 2025-ös döntője után újra futótűzként kaptak lángra a pletykák. Marics Peti és Lengyel Johanna kapcsolata mégis több lehet, mint amennyit elárulnak?
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!