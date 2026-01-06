Megrázó vallomást tett Lengyel Johanna a győzelem után

Lengyel Johanna számára a hirtelen jött országos ismertség nemcsak lehetőségeket, hanem komoly kihívásokat is hozott. Az énekesnő elmondása szerint a folyamatos terhelés, a megfelelési kényszer és a saját magával szemben támasztott elvárások egy idő után mentálisan is megviselték, ezért tudatosan kezdett el foglalkozni az önismeret és a pihenés kérdésével – írja a Bors.

Lengyel Johanna maximalizmusa a pályán és az életben is jelen van

Fotó: Máté Krisztián

Hogyan élte meg Lengyel Johanna a Megasztár utáni időszakot?

A győzelem után szinte azonnal új feladatok és döntések sorával találta szemben magát. Lengyel Johanna úgy fogalmazott: alig maradt ideje feldolgozni mindazt, ami történt, mert az események megállíthatatlanul pörögtek tovább. Bár kívülről magabiztosnak tűnt, belül egy hosszú út lezárását élte meg, amely után tudatosan új célokat kezdett kijelölni magának.

Mit árult el Lengyel Johanna a belső küzdelmeiről?

Az énekesnő a Palikék Világa podcastban arról is beszélt, hogy a maximalizmus egyszerre segítette és nehezítette az életét. Elmondása szerint gyakran előfordult, hogy mentálisan még bírta a tempót, miközben a teste már egyértelmű jelzéseket küldött. A mentális kimerültség időnként kényszerpihenőhöz vezetett, ami megtanította arra, hogy komolyabban vegye a határait.

Hogyan hatott az élsport Lengyel Johanna személyiségére?

Gyerekkorában az élsport világában nevelkedett, ritmikus sportgimnasztikázott, ami alapjaiban formálta a gondolkodását. Lengyel Johanna szerint innen ered az a fegyelmezettség és belső tartás, amelyet később a színpadon is kamatoztatott. Ugyanakkor megtanulta azt is, hogy a fájdalmat és az érzelmeket gyakran el kell rejteni – ezen a mintán csak tudatos önismereti munkával tudott változtatni.

Akár nemzetközi sztár is lehet a Megasztár győzteséből?

A tehetségkutatók világa időről időre kitermel olyan előadókat, akik nemcsak egy műsort nyernek meg, hanem hosszabb távon is meghatározó szereplőivé válhatnak a hazai popéletnek. Lengyel Johanna esetében egyre többen érzik úgy, hogy nem csupán egy újabb győztesről van szó, hanem egy tudatosan építkező, karakteres előadóról, akinek pályája most lépett igazán új szakaszba.