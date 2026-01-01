Újabb műsorra készül Lengyel Johanna? – új irányba indul 2026-ban

Lengyel Johanna 2025 egyik legnagyobb zenei felfedezettje lett, miután megnyerte a Megasztár 2025-ös évadát. A fiatal énekesnő a verseny alatt és után is folyamatos reflektorfényben élt, ám most tudatosan lassítana. A Megasztár győztese szerint a sok fellépés már önmagában is kimerítő, ezért az ünnepeket inkább feltöltődésre használná – írja a Bors.

Lengyel Johanna 2026-ra új műsorral és friss tervekkel készül

Fotó: Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Mire koncentrál 2026-ban Lengyel Johanna?

Az énekesnő számára a 2026-os év egyértelműen a szakmai építkezésről szól. Nem híve a klasszikus szilveszteri fogadalmaknak, inkább folyamatos fejlődésben gondolkodik. 2026-ban elsősorban a karrierjére szeretne összpontosítani, és azon az úton haladna tovább, amely a Megasztár megnyeréséhez vezetett.

Milyen műsorra készül Lengyel Johanna a közeljövőben?

Jelenleg egy olyan fellépőműsor összeállításán dolgozik, amellyel a közeljövőben szeretne színpadra állni. A célja, hogy a közönség ne csak a tehetségkutatóból ismert oldalát lássa, hanem egy kiforrottabb, önazonosabb előadót ismerjen meg benne.

Hogyan képzeli el Marics Peti a jövőt Lengyel Johannával?

Johanna a Megasztár győzteseként nemcsak a Magyarország hangja címet nyerte el, hanem egy új lehetőségekkel teli jövőt is kapott az élettől. Marics Peti úgy nyilatkozott: ott lesz versenyzői mellett, támogatni fogja őket, és biztosan lesznek még közös zenék.