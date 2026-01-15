Liptai Claudia megmutatta, amire mindenki kíváncsi volt

A színésznő-műsorvezető az elmúlt hetekben ismét reflektorfénybe került a TV2 sikerprodukciójában, a Sztárban Sztár All Stars műsorában, ahol nemcsak ikonikus ruhakölteményeivel, hanem szellemes, pontos kritikáival is hétről hétre lenyűgözte a nézőket. A szőkéből vörösre váltott sztár azonban most egy egészen más oldalát mutatta meg – írja a Bors.

Liptai Claudia most először osztotta meg rajongói megható üzeneteit a közösségi oldalán. Fotó: MW Bulvár

Liptai Claudia ugyanis kivételt tett saját szabályai alól, és megosztott egy különleges „kommentcsokrot” — rajongói személyes üzeneteit az önálló estje kapcsán. A követők el vannak ájulva a tehetségétől, de talán nem is sejtik, mennyire sokat jelentenek számára ezek a visszajelzések.

Liptai Claudia vallomása: „Nemcsak ti kaptok tőlem, én is viszek haza magammal”

A művésznő őszintén vallott arról, miért csinálja az önálló estet, és mit adnak neki ezek az esték emberileg:

„Ritkán osztok meg veletek olyan posztot, ami azokról az üzenetekről szól, amiket kapok tőletek egy-egy Clauságok után… ilyenkor másfél órára olyan különleges közeg alakul ki köztetek és köztem, amit tényleg csak az ért, aki ott van.”

A poszt végén háláját is kifejezte minden nevetésért, könnyért és tapsért, és azt is elárulta: a téli időszakban még számos helyszínen találkozhat vele a közönség — legközelebb például Csornán.

