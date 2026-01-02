Villámként csapott le a hír! Durván kezdődik az év a szexi influenszernek

Véget ért a szerelem az influenszer és új párja között. Szingli lett a népszerű influenszer, Turi Xénia, vagy ahogy sokan ismerik, Nia, akit a Love Island című méltán híres valóságshow-ból ismerhetett meg az ország.

Szingli lett a Love Island ismert szereplője (A kép illusztráció, sem Xénia, sem pedig egykori kedvese nem szerepel rajta) Fotó: Rada Aslanova/Pexels

Love Island: Villámként érkezett a szakítás híre

Hatalmas újévi fordulatként érkezett a bejelentés, szinte villámként csapott le a hír: szakított Xénia, azaz Nia. A Love Island sztárjának kapcsolata megdöbbentő fordulatot vett, a valóságshow-szereplő véget vetett a szerelemnek.

Nia közösségi oldalán megosztott bejegyzései alapján korábban még úgy tűnt, hogy a kapcsolat a legjobb úton halad, ezért a szakítás sokakat váratlanul ért.

Úgy tűnt, minden adott a boldogsághoz

Az egykori valóságshow sztár és új párja szinte állandóan együtt voltak. Rendszeresen posztoltak közös képeket, gyönyörű rózsacsokrok, romantikus randevúk jelentek meg a közösségi felületeken. A szerelem láthatóan jelen volt, és sokak szerint minden adott volt ahhoz, hogy a kapcsolat tartós legyen.

