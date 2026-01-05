Mága Zoltán fontos üzenetet adott át

Az Ünnepi Gálaestet idén is megelőzte a Hálaadó Koncert, amelyen egészségügyi dolgozók, pedagógusok, rendvédelmi és szociális intézmények munkatársai vehettek részt. Összesen mintegy 26 ezer néző élhette át a zene erejét, amelynek Mága Zoltán szerint különösen nagy jelentősége van a jelenlegi, bizonytalan időszakban – írja a Bors.
Mága Zoltán összefogást szeretne
Az esten számos neves művész lépett fel, köztük színművészek, énekesek, kórusok és tánckarok, valamint a hegedűművész gyermekei is színpadra álltak.
Hosszú idő után újra együtt szerepelt több legendás magyar színész, akik közül többen Gáladíjat is átvehettek.
A koncert csúcspontját Mága Zoltán beszéde jelentette, amelyben a szeretet, a béke és az összefogás fontosságát hangsúlyozta. A Liszt Ferenc-díjas művész arra hívta fel a figyelmet, hogy a megosztottság helyett hidakat kell építeni, és egymás kezét kell megfogni.
Mága segít a rászorulókon
Mága Zoltán az újévi koncert bevételének egy részét ugyancsak jótékony célra ajánlja fel. A támogatásból többek között mobilház épül az állami gondozásban élő gyermekek számára.
