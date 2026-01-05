Mága Zoltán fontos üzenetet adott át

Hírlevél
A világhírű hegedűművész idén is óriási sikerrel tartotta meg hagyományos Budapesti Újévi Koncertjét a Papp László Budapest Sportarénában. Mága Zoltán immár 18. alkalommal lépett színpadra az év első napjaiban, ráadásul – az elmúlt évekhez hasonlóan – ezúttal is dupla telt házas koncerttel.
Mága Zoltánhegedűművészkoncert

Az Ünnepi Gálaestet idén is megelőzte a Hálaadó Koncert, amelyen egészségügyi dolgozók, pedagógusok, rendvédelmi és szociális intézmények munkatársai vehettek részt. Összesen mintegy 26 ezer néző élhette át a zene erejét, amelynek Mága Zoltán szerint különösen nagy jelentősége van a jelenlegi, bizonytalan időszakban – írja a Bors

Mága Zoltán – Fotó: Muzslay Péter/Somogyi Hírlap
Mága Zoltán
Fotó: Muzslay Péter/Somogyi Hírlap

Mága Zoltán összefogást szeretne 

Az esten számos neves művész lépett fel, köztük színművészek, énekesek, kórusok és tánckarok, valamint a hegedűművész gyermekei is színpadra álltak. 

Hosszú idő után újra együtt szerepelt több legendás magyar színész, akik közül többen Gáladíjat is átvehettek. 

A koncert csúcspontját Mága Zoltán beszéde jelentette, amelyben a szeretet, a béke és az összefogás fontosságát hangsúlyozta. A Liszt Ferenc-díjas művész arra hívta fel a figyelmet, hogy a megosztottság helyett hidakat kell építeni, és egymás kezét kell megfogni.

Mága segít a rászorulókon 

Mága Zoltán az újévi koncert bevételének egy részét ugyancsak jótékony célra ajánlja fel. A támogatásból többek között mobilház épül az állami gondozásban élő gyermekek számára.

Mága Zoltán: Nem a tehetség tud utat törni magának, hanem a szorgalom és a kitartás

Mága Zoltán két éve interjút adott, amiben a nemzetközi hírű zenész másik oldalát, a segítő embert is megismerhettük. 

