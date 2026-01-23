Mandula Ádám vérző arccal üzent: ezért tűnt el hónapokra a botrányhős

A Bors értesülései szerint Mandula Ádám 2026 elején már egészen más életet él, mint korábban. Az egykori Éden Hotel-szereplő nemcsak új munkát talált és rendezi kapcsolatát kisfiával, Medox-szal, de párjával első közös gyermeküket is várják.

Mandula Ádám

Fotó: MANDULA / Youtube / képkivágás

Mandula Ádámék babát várnak

Mandula Ádám jelenlegi párja már négy és fél hónapos várandós, a rapper pedig mindent megtesz azért, hogy biztos hátteret teremtsen családjának. Információk szerint még alkalmi munkákat is elvállalt, míg végül stabil, jól fizető állást kapott, ahol előítéletek nélkül fogadták.

Vérző arc, komoly üzenet

A változás nemcsak szavakban jelenik meg: Mandula Ádám fájdalmas lépésre szánta el magát:

Eltávolíttatta arctetoválásait.

Az Instagramon vérző arccal jelentkezett be, hangsúlyozva, hogy a tetkók eltüntetése számára a múlt végleges lezárását jelenti.

A teljes cikket a BORS oldalán találja.

További híreink:

Az elmúlt hónapok komoly próbatételek elé állították a botrányairól ismert rappert, aki hosszú ideig kilátástalannak látta a helyzetét. Mandula Ádám élete azonban mostanra új irányt vett: stabil munkát talált, rendezni kezdte magánéletét, és a családalapítás is új értelmet nyert számára.

Hatalmas a felháborodás! Új fejlemény történt egy korábban nagy visszhangot kiváltó ügyben, amely hetek óta foglalkoztatja a közvéleményt. Mandula Ádám esetében a botrány után most olyan döntés született, amely ismét vitákat indított el.