Mennyországból a pokolba: óriási dráma Mandula Ádám életében

Óriási fordulat történt Mandula Ádám életében: a rapper és párja végleg külön utakon járnak, miután a kismama terhessége körül komoly kérdések merültek fel az apaság kapcsán. Az Éden Hotel egykori sztárja a Borsnak mesélt a történtekről.
Lehet, hogy más gyermekével terhes Mandula Ádám barátnője
Mandula Ádám és párja éveken át tipikus „se veled, se nélküled” kapcsolatban éltek, de amikor kiderült, hogy a rapper párja várandós, megfogadták, hogy mindent jól fognak csinálni. Egyévnyi hullámvölgy után azonban a kapcsolat végleg megszakadt, miután a rapper megtudta: lehet, hogy nem is ő párja gyermekének apja.
Az arcomba vágta, hogy lehet, nem is én vagyok a gyerek apja. Ez már sok volt
– vallotta Mandula Ádám a veszekedésre utalva, amely a szakításhoz vezetett.
A rapper most a munkába menekül, és újra formába hozza magát testileg és lelkileg.
A volt párom mellett sosem volt ihletem, nem is volt életem. De most szárnyalok
– mondta.
Mandula Ádám mindenképp elvégezteti az apasági tesztet, hogy tisztázódjon, ki a gyermek biológiai apja. A szakítás és az apaság kérdése egyaránt komoly változást hozott a sztár életébe, miközben próbálja újraépíteni saját világát és karrierjét.
Mandula Ádám vérző arccal üzent: ezért tűnt el hónapokra a botrányhős
Úgy tűnik, tényleg fordulóponthoz érkezett a botrányairól ismert Mandula Ádám élete.
Kéz a kézben a két botrányhős: ismét áll a bál Kunu Márió és Mandula Ádám miatt
Ismét célkeresztbe került Papp Gergely, akit egyre több kritika ér a közösségi médiában. A felháborodás középpontjában ezúttal Márió áll, akinek legutóbbi fellépése elmaradt, és a rajongók ezért a menedzsert hibáztatják. A kommentelők szerint nemcsak ő, hanem Mandula Ádám körüli botrányok is rontják a kiadó megítélését.