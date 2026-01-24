Mennyországból a pokolba: óriási dráma Mandula Ádám életében

Óriási fordulat történt Mandula Ádám életében: a rapper és párja végleg külön utakon járnak, miután a kismama terhessége körül komoly kérdések merültek fel az apaság kapcsán. Az Éden Hotel egykori sztárja a Borsnak mesélt a történtekről.

Mandula Ádám

Fotó: MANDULA / Youtube / képkivágás

Lehet, hogy más gyermekével terhes Mandula Ádám barátnője

Mandula Ádám és párja éveken át tipikus „se veled, se nélküled” kapcsolatban éltek, de amikor kiderült, hogy a rapper párja várandós, megfogadták, hogy mindent jól fognak csinálni. Egyévnyi hullámvölgy után azonban a kapcsolat végleg megszakadt, miután a rapper megtudta: lehet, hogy nem is ő párja gyermekének apja.

Az arcomba vágta, hogy lehet, nem is én vagyok a gyerek apja. Ez már sok volt

– vallotta Mandula Ádám a veszekedésre utalva, amely a szakításhoz vezetett.

A rapper most a munkába menekül, és újra formába hozza magát testileg és lelkileg.

A volt párom mellett sosem volt ihletem, nem is volt életem. De most szárnyalok

– mondta.

Mandula Ádám mindenképp elvégezteti az apasági tesztet, hogy tisztázódjon, ki a gyermek biológiai apja. A szakítás és az apaság kérdése egyaránt komoly változást hozott a sztár életébe, miközben próbálja újraépíteni saját világát és karrierjét.

