Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

Trump Nobel-békedíjat kapott

Hogy, mennyi?

Vérciki: Európa csak ennyi katonát tudott összekaparni Grönland védelméhez

Mandula Ádám

Meglepő fordulat: Mandula Ádám döntésével mindenkit meglepett

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az elmúlt hónapok komoly próbatételek elé állították a botrányairól ismert rappert, aki hosszú ideig kilátástalannak látta a helyzetét. Mandula Ádám élete azonban mostanra új irányt vett: stabil munkát talált, rendezni kezdte magánéletét, és a családalapítás is új értelmet nyert számára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mandula Ádámapaságbotrány

Mandula Ádám neve korábban a TikTok-botrány, az alkohol és a gyermekelhelyezési vita miatt került a címlapokra, ám a rapper az utóbbi időben látványos újrakezdésbe fogott. A nehéz hónapok után ismét dolgozik, albérletet keres párjával, és apaságát is tudatosabban éli meg, miközben zenei karrierjét sem adta fel: új albumon dolgozik - írja a Bors.

Mandula Ádám, MandulaÁdám, Élő adásban bántalmazta kisfiát Mandula Ádám
Mandula Ádám számára az apaság ma már elsődleges
Fotó: TV2

Mi történt Mandula Ádámmal a botrány után?

A TikTok-élőben történt botrány gyökeresen megváltoztatta a rapper életét. A történtek után elveszítette korábbi munkáit, alkalmi állásokból próbált megélni, miközben magánélete is válságba került. A gyermekelhelyezési ügyben hosszú ideig csak felügyelet mellett találkozhatott kisfiával, ami számára komoly lelki terhet jelentett. Azóta azonban teljes életmódváltásba kezdett: elmondása szerint az alkoholt teljesen elhagyta, és új lehetőséget kapott a munkában is.

Tudom, hogy nagyot hibáztam, de minden nap azon dolgozom, hogy jobb apa és jobb ember legyek

– fogalmazott korábban a rapper.

Mandula Ádám újra apa lesz

Az újrakezdés egyik legfontosabb eleme a család. Párja várandós, a korábbi vizsgálatok után pedig kiderült: mégsem kislány, hanem kisfiú érkezik a családba. Mandula Ádám számára az apaság most egészen más jelentést kap, mint korábban: biztos megélhetést szeretne teremteni, és stabil otthont a gyermekei számára. Ismerősei szerint a rapper határozottan komolyabban veszi felelősségét, és a mindennapokban is aktívan jelen van fia életében.

Gyermekbántalmazási botrány után újra együtt a fiával Mandula Ádám

Mandula Ádám gyermekbántalmazási ügye újabb vitákat váltott ki. Az ügy még októberben robbant ki, amikor egy TikTok-élő felvétel kapcsán gyermekbántalmazás gyanúja merült fel. A felvétel országos felháborodást váltott ki, és rövid idő alatt a hazai közbeszéd egyik központi témájává vált.

Mandula Ádám mélyrepülése: a gyermekbántalmazó botrány után már csak mosogatói állást kap

Mandula Ádám a botrány óta alig kap munkát, és most egy japán étteremben mosogatott, hogy legyen miből megélnie – miközben úton van második gyermeke.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!