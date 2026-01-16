Meglepő fordulat: Mandula Ádám döntésével mindenkit meglepett

Mandula Ádám neve korábban a TikTok-botrány, az alkohol és a gyermekelhelyezési vita miatt került a címlapokra, ám a rapper az utóbbi időben látványos újrakezdésbe fogott. A nehéz hónapok után ismét dolgozik, albérletet keres párjával, és apaságát is tudatosabban éli meg, miközben zenei karrierjét sem adta fel: új albumon dolgozik - írja a Bors.

Mandula Ádám számára az apaság ma már elsődleges

Mi történt Mandula Ádámmal a botrány után?

A TikTok-élőben történt botrány gyökeresen megváltoztatta a rapper életét. A történtek után elveszítette korábbi munkáit, alkalmi állásokból próbált megélni, miközben magánélete is válságba került. A gyermekelhelyezési ügyben hosszú ideig csak felügyelet mellett találkozhatott kisfiával, ami számára komoly lelki terhet jelentett. Azóta azonban teljes életmódváltásba kezdett: elmondása szerint az alkoholt teljesen elhagyta, és új lehetőséget kapott a munkában is.

Tudom, hogy nagyot hibáztam, de minden nap azon dolgozom, hogy jobb apa és jobb ember legyek

– fogalmazott korábban a rapper.

Mandula Ádám újra apa lesz

Az újrakezdés egyik legfontosabb eleme a család. Párja várandós, a korábbi vizsgálatok után pedig kiderült: mégsem kislány, hanem kisfiú érkezik a családba. Mandula Ádám számára az apaság most egészen más jelentést kap, mint korábban: biztos megélhetést szeretne teremteni, és stabil otthont a gyermekei számára. Ismerősei szerint a rapper határozottan komolyabban veszi felelősségét, és a mindennapokban is aktívan jelen van fia életében.

Mandula Ádám gyermekbántalmazási ügye újabb vitákat váltott ki. Az ügy még októberben robbant ki, amikor egy TikTok-élő felvétel kapcsán gyermekbántalmazás gyanúja merült fel. A felvétel országos felháborodást váltott ki, és rövid idő alatt a hazai közbeszéd egyik központi témájává vált.

